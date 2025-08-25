Träffsamordnare till Solna stad
2025-08-25
Vill du verka för att främja hälsan och öka den sociala samvaron för våra seniorer i Solna stad? Vi söker nu en träffsamordnare med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete inför uppstart av en ny seniorträff!Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Den förebyggande verksamheten erbjuder seniorer i Solna ett brett utbud av sociala och fysiska aktiviteter inom ramen för stadens seniorträffar i samarbete med volontärer och frivilligorganisationer.
Vi är en del av Humaniora vård och omsorg, den kommunala utföraren av vård och omsorg i Solna stad.
Till verksamheten tillhör ett antal seniorträffar, mötesplatser för äldre. På seniorträffarna verkar både personal och volontärer för att tillsammans erbjuda ett tilltalande och varierat utbud av aktiviteter i en trivsam miljö.
Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för seniorer att stärka och/eller bibehålla fysiskt och psykiskt välbefinnande samt att stötta till att leva ett självständigt liv.
Vårt erbjudande
- Kompetenta och engagerade kollegor med stort fokus på verksamheten och varandra.
- Goda utvecklingsmöjligheter.
- Planeringsdagar och arbetsplatsträffar genomförs regelbundet.
- Friskvårdsbidrag på 3000 kr.
Vad innebär arbetet?
Som träffsamordnare arbetar du hälsofrämjande och förebyggande för att bidra till ett hälsosamt åldrande och en meningsfull vardag. Du kommer att vara en del av en verksamhet som befinner sig i en stimulerande utvecklingsfas och vi ser gärna att du har intresse och är delaktig i utvecklingen.
Arbetet innebär att delta i uppstart av en ny seniorträff med fokus på att skapa ett meningsfullt innehåll. Det innebär att planera, genomföra och utveckla aktiviteter för seniorer. Du ansvarar för administrativa uppgifter såsom kassahantering, besöksstatistik, dokumentation samt verksamhetsrapportering. Arbetet omfattar även omvärldsbevakning av hälsofrämjande och förebyggande insatser samt ansvar för utveckling, planering och administration av frivilliginsatser.
Som medarbetare i den förebyggande verksamheten ingår du i ett team med hälsopedagoger, digitala fixare, fixarservice, träffsamordnare och verksamhetsassistent.
Vem söker vi?
Du har
- kunskap och erfarenheter om målgruppen äldre
- erfarenhet av hälsofrämjande aktiviteter och/eller socialt arbete
- goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har
- utbildning inom friskvård, äldrepedagogik eller annan lämplig eftergymnasial utbildning
- erfarenhet av friskvårdsarbete eller varit föreningsaktiv
- arbetslivserfarenhet från arbete på träffpunkter eller mötesplatser för seniorer eller liknande
- god förmåga att organisera och planera
- erfarenhet av att samverka med civila samhället
- erfarenhet av kulturarbete
- god kunskap i digital teknik.
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och flexibel till förändringar och ser möjligheter i olika sammanhang. I rollen som träffsamordnare är det viktigt att vara empatisk, självgående och serviceinriktad.
Att ha ett gott bemötande, engagemang och en positiv grundsyn är en viktig egenskap. Arbetet innebär att du måste vara kommunikativ, strukturerad och flexibel samt kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
Mer information om ansökan
Tjänsten är tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Johanna Sjöö Byléhn, johanna.sjoo-bylehn@solna.se
.
Tjänsten utgår från/är placerad på en av den förebyggande verksamhetens seniorträffar.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 september 2025. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Verksamheten drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi och vår uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, Förebyggande verksamhet Kontakt
Johanna Sjöö Byléhn 08-7461499 Jobbnummer
9474478