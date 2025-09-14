Traditionella kinesiska nudlar

Sickla Allé Sushi AB / Kockjobb / Nacka
2025-09-14


Vi söker en engagerad och kunnig kock till vår restaurang som vill arbeta med traditionell kinesisk matkultur. Tjänsten fokuserar på Ban Chuan, en klassisk nudelspecialitet från Hangzhou/Shanghai-regionen. Rätten tillagas med särskild teknik - bland annat upprepade kokningar, snabb kylning och wokning - för att skapa spänstiga nudlar och smakrika tillbehör.

