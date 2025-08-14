Trädgårdsskötsel säsong
2025-08-14
Vi söker säsongspersonal till ett nytt avtal i Örebro och Stockholm. Som säsongsarbetare kommer du att delta i skötsel och underhåll av parker, grönområden och andra utemiljöer. Arbetet innebär varierande uppgifter där du samarbetar med ett team för att säkerställa att utemiljöer för vår kunds räkning håller hög kvalitet och trivsel. Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
• Plantering och skötsel av växter och grönområden
• Gräsklippning, ogräsrensning och beskärning
• Underhåll av gångvägar och park utrustning
• Vattning och övrig skötsel enligt uppsatta skötselplanerKvalifikationer
• Erfarenhet av arbete inom grönyteskötsel, trädgård eller liknande är meriterande
• Grundläggande växtkännedom och skötsel metoder
• Förmåga att arbeta självständigt och i teamDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och trivs med att arbeta utomhus. Du har en positiv inställning och är flexibel när det gäller arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
• Ett varierande och utvecklande säsongsarbete
• Arbete i en grön och trivsam miljö
• Möjlighet att få erfarenhet inom grönyteskötsel
• Lön enligt överenskommelse
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Seasonal Workers Wanted - New Contract in Örebro and Stockholm
We are looking for seasonal workers to join a new contract in Örebro and Stockholm. Your job will include taking care of parks, green areas, and other outdoor spaces. You will work together with a team to keep the outdoor environment clean, tidy, and pleasant.
Main tasks
Planting and taking care of flowers, plants, and green areas
Lawn mowing, weeding, and pruning
Maintenance of walking paths and park equipment
Watering and other care work according to set schedules
Requirements
Experience in gardening, green area maintenance, or similar work is an advantage
Basic knowledge of plants and how to take care of them
Ability to work independently and in a team
Personal qualities
We are looking for someone responsible, accurate, and who enjoys working outdoors. A positive attitude and flexibility with work tasks are important.
We offer
Varied and interesting seasonal work
Work in a green and pleasant environment
Opportunity to gain experience in green area maintenance
Salary by agreement
If this sounds interesting for you - send your application today! We are hiring continuously.
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
E-post: info@grcbygg.se
Detta är ett heltidsjobb.
