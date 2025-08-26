Trädgårdsskötsel
Green Garden Syd / Trädgårdsodlarjobb / Burlöv Visa alla trädgårdsodlarjobb i Burlöv
2025-08-26
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Green Garden Syd i Burlöv
Green Garden Syd är ett litet driftigt familjeföretag med trädgårdsskötsel hos privat personer, företag, bostadsrätter. Vi finns i Burlövs kommun och har uppdrag runt om i hela Skåne samt Falkenberg. Våra uppdrag kan vara olika som bland annat:
Träd beskärning, ogräs rensning, gräsklippning åk gräsklippare, häck klippning, anläggning av gräs, trimma, vintertid snöröjning. Vi söker dig med erfarenhet av vårt yrke. Du skall trivas med att arbeta ute, kunna arbeta i grupp, självständigt, våga ta i, arbeta i högt tempo och framförallt ha ett gott kundbemötande och ha god kännedom om yrket.
Tjänsten behöver tillsättas omgående, tjänsten är en säsongsbaserad tjänst på timbasis efter behov ca 20-30 timmar per vecka under sensommaren/hösten med chans till förlängning. Under vintertid kan det bli något mindre timmar det endast är snö och halkbekämpning.
Lön enligt överenskommelse.
Tveka inte att skicka in din ansökan via mail, cv och personligt brev
Skicka ansökan om du är intresserad av tjänsten till mayavarga1987@gmail.com
.
Märk gärna ansökan med trädgårdsarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: Mayavarga1987@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgård". Arbetsgivare Green Garden Syd
Rusthållarevägen 16 D (visa karta
)
232 34 ARLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9477266