Trädgårdsskötare Malmö - Säsong
2026-01-23
Välkommen hem!
Välkommen till en av Sveriges bästa arbetsgivare!
På SBC förstår vi att ett hem är mycket mer än fyra väggar. Det är en plats där liv byggs, minnen skapas och drömmar uppfylls. Det är därför vi ständigt strävar efter att vara ledande inom vår bransch - att tillhandahålla säkra och trygga hem för människor.
Det är våra kunniga medarbetare som är drivkraften bakom vår framgång. Vi strävar efter att skapa en gemenskap av människor som delar värderingar om samverkan och kundservice.
Så om du söker ett jobb där du verkligen kan använda dina kunskaper och samtidigt utvecklas - Välkommen hem till SBC - Utsedd till en av Sveriges bästa arbetsgivare 2025!
Ditt jobb och ansvar
Vi söker nu säsongspersonal till vår trädgårdsavdelning i Malmö. Vi söker efter flera personer för en säsongsanställning från antingen 1 mars till 30 september eller 1 april till 30 september. I rollen som trädgårdsarbetare kommer du huvudsakligen att arbeta med ogräsrensning, gräsklippning, häckklippning och trimning men även beskärning samt plantering och bevattning. Du kommer att bli vårt ansikte utåt och vara en betydelsefull länk mellan oss och medlemmarna i bostadsrättsföreningarna. En viktig del av ditt jobb är att göra fint och skapa trivsel på gårdarna. Vi kommer rekrytera ett härligt gäng som tillsammans med befintlig personal kommer jobba tillsammans i sommar.
Detta har du
Du har tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete.
Du har förmåga att se helheten och har förmågan att bedöma kundernas behov
Du är social och bra på att bygga relationer
B-körkort (Krav)
Du kan ta instruktioner och kommunicera på svenska
Fakta om tjänsten
Heltid
Arbetstiderna är mån-fre 07.00-16.00
Säsongen sträcker sig från 1 mars/1 april till 30 september
Tillgång till servicebil under arbetstid
Månadslön
Vad händer framåt
Vi arbetar löpande med våra rekryteringsprocesser. Detta betyder att vi går igenom ansökningarna från att de kommer in. Kommande steg i processen om du går vidare består av intervjuer, tester, bakgrundskontroll* samt referenstagning.
• Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB är landets ledande fastighetsförvaltare specialiserad på bostadsrättsföreningar och utsedd till en av Sveriges bästa arbetsgivare 2025. Med över 100 års erfarenhet erbjuder SBC ett heltäckande tjänsteutbud inom fastighetsförvaltning - ekonomisk och teknisk förvaltning, juridik, energi, underhållsplanering samt projektledning vid ombyggnationer.
SBCs experter hjälper dagligen tusentals bostadsrättsföreningar över hela landet att förenkla styrelsearbetet och fatta trygga, långsiktiga beslut. I den digitala plattformen SBC Hemma kan varje förening hantera och få översikt över ekonomi, kommunikation och löpande förvaltning.
SBC tar årligen fram branschkompassen Sveriges Bostadsrättrapport och är en aktiv röst i media. SBC, som är en del av den internationella Odevogruppen har 4 600 kunder, 450 medarbetare och omsatte 640 mkr år 2024.
