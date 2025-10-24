Trädgårdslärare 2 tjänster
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade i en enhet under Regionutvecklingsnämnden.
Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Himmelstalunds utbildningscentrum erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktningarna trädgård och djurvård. Vidare erbjuds den anpassade gymnasieskolans nationella program Skog, mark och djur samt Individuellt program. Inom vuxnas lärande finns gymnasial vuxenutbildning inom trädgård och djurvård.
Läs gärna mer om naturbruksskolorna på www.nbg.nu
samt om Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se
Vårt erbjudande
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att undervisa gymnasieelever och vuxenstuderande i de kurser och ämnen som ingår i inriktningen trädgård, såväl praktiska som teoretiska moment. Tjänsterna är ett vikariat under våren 2026, med möjlighet till förlängning. Arbetet bedrivs såväl självständigt som i nära samarbete med kollegor, varför god samarbets- och initiativförmåga är viktiga egenskaper liksom att du kan arbeta självständigt.
Arbetsgrupp
I rollen som yrkeslärare är du en del av en enhet bestående av ca.15 medarbetare, där trädgårdslärare, mentorer och elevstödspersonal ingår.
Om dig
För tjänsterna söker vi dig som har utbildning och yrkeserfarenhet inom trädgårdsbranschen. Önskvärt är att du har högre utbildning inom området som exempelvis SLU eller YH-utbildning inom trädgård samt lärarexamen och legitimation i dina ämnen.
Meriterande är flerårig praktisk erfarenhet inom trädgårdsyrket
Du ska ha kunskaper och erfarenhet att undervisa i några av följande ämnen:
Trädgårdsodling (såsom frilandsodling, växthusproduktion och plantskola). Växtbiologi, marklära samt trädgårdsanläggning (såsom hårdgjorda ytor och vegetationsytor i olika miljöer ) och maskinkunskap.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt vilket bland annat innebär att skilja på det privata och det professionella samt att kunna se relationer i sitt rätta perspektiv. Du samarbetar bra med andra människor men har också förmågan att arbeta självständigt. Ett flexibelt förhållningssätt är av yttersta vikt då arbetet ofta behöver anpassas efter rådande situation.
Vi ser att du har erfarenhet av undervisning i yrkesämnen och att arbeta med ungdomar samt god förmåga att väcka intresse för dina ämnen och du arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.
Du har mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift, och kan anpassa ditt budskap efter målgruppens förutsättningar. Digital kompetens är en självklarhet för dig då tjänsten innehåller administrativa uppgifter såsom att använda digital lärplattform.
Utöver din ämneskompetens värdesätter vi din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov. Vi vill att du är en noggrann person som har god planerings- och organisations-förmåga. Du tar eget ansvar och initiativ, har ett professionellt bemötande gentemot både kollegor och elever. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
