Trädgårdsarbete

2025-09-19
Vi Hans Miljömark HB etablerade oss under 2014 och går bra för oss. Vi är nöjda och såsom våra kunder. Vi byggar lekpark, klippar gräs och skötsel fastigheter i sommar och jobbar med snöröjning i vintern. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och är flexibel. Du är en arbetsam person som har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och få dem gjorda.
Du kommer att arbeta med löpande skötsel av våra olika anläggningar inom Stockholms stad. Det kan omfatta arbete i park med sommarblomsplanteringar, skötsel av gångar och gräsytor, anläggning och trädvård. Arbetet utförs både självständigt och i grupp. Information om arbetsuppgifterna lämnas både genom muntliga och skriftliga instruktioner. Helgtjänstgöring i vintern ingår. I vintern jobbar vi med snöröjning halkbekämpning sandupptagning.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: Gurdeep@hansmiljomark.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hans miljömark HB
141 46 HUDDINGE
