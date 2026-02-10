Trädgårdsarbetare till kund i Linköping
Montico HR Partner AB / Trädgårdsodlarjobb / Linköping Visa alla trädgårdsodlarjobb i Linköping
2026-02-10
*
Vi söker nu flera trädgårdsarbetare för uppdrag hos en av våra kunder. Tjänsten är en inhyrning via oss på Montico och du arbetar på plats hos kund.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Uppdraget är hos en av våra kunder som har behov av extra förstärkning inom trädgård och grönyteskötsel. Du blir anställd av Montico och arbetar på plats hos kund under uppdragets gång.
Arbetet består främst av löpande skötsel och underhåll av utemiljöer, såsom parker, bostadsområden, företagsfastigheter eller privata anläggningar, beroende på kundens verksamhet. Arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag och inkluderar både praktiskt och fysiskt arbete utomhus.
Uppdraget passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter, gillar att arbeta utomhus och är flexibel i ditt arbetssätt. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag.
Uppdraget förväntas pågå minst 6 månader, med möjlighet till förlängning vid gott samarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Gräsklippning och trimning
• Plantering och ogräsrensning
• Beskärning av buskar och träd
• Allmän skötsel av grönytor och utomhusmiljöer
• Arbetet utförs både självständigt och tillsammans med andra
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av trädgårdsarbete eller ett starkt intresse för grönyteskötsel
• Trivs med fysiskt arbete utomhus
• Är pålitlig, noggrann och ansvarstagande
• Har god samarbetsförmåga
• Har B-körkort
• -Flytande svenska i tal & skrift Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@montico.se 0142655108 Jobbnummer
9734031