Trädgårdsarbetare sökes
Byggpågarna i Häljarp AB / Trädgårdsodlarjobb / Landskrona Visa alla trädgårdsodlarjobb i Landskrona
2026-03-04
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byggpågarna i Häljarp AB i Landskrona
Vi på Byggpågarna söker nu en erfaren och självgående trädgårdsarbetare för att stärka vårt team i Landskrona. Byggpågarna är ett väletablerat byggnadsföretag som utför allt från mindre servicearbeten till stora entreprenadprojekt i Landskrona med omnejd.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Ena stunden trimmar du en prydnadshäck, i nästa planerar du en blomsterrabatt eller ser till att grusgångarna ligger knivskarpt.
Vad du kommer att göra:
Grönyteskötsel: Gräsklippning, trimning och ogräsbekämpning (det eviga kriget!).
Beskärning: Ge träd och buskar den kärlek (och form) de förtjänar.
Plantering: Sätta färg på tillvaron med allt från lökar till träd.
Allmän fix: Hålla ordning och reda på utemiljöer så att de ser representativa ut.
Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och en god arbetsmiljö. Du är en person som trivs bäst utomhus, oavsett om solen steker eller regnet hänger i luften. Du har ett öga för detaljer, tar egna initiativ och gillar att se ett konkret resultat av ditt arbete varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Post
E-post: info@byggpagarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byggpågarna i Häljarp AB
(org.nr 556874-9542) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Adis Kurtic info@byggpagarna.se 0704104601 Jobbnummer
9778039