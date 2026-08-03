Trädgårdsarbetare i Sundbyberg
Bemannia AB (Publ.) / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2026-08-03
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, Solna
, Lidingö
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, Danderyd
eller i hela Sverige
Gillar du att leverera hög kvalitet och driva arbete framåt? Då är detta uppdrag perfekt för dig!
Om uppdraget Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia där du kommer att arbeta hos vår kund i Sundbyberg. Arbetet avser en heltidstjänst med start omgående till och med 31 oktober 2026.
I rollen ser vi gärna att du har ett kvalitetsmedvetet och noggrant arbetssätt med fokus på att leverera hög kvalitet. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du har god specialistkunskap och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt område. Vidare har du en god samarbetsförmåga, är lyhörd i din kommunikation och bidrar till ett positivt och konstruktivt samarbete.
Dina arbetsuppgifter
Rollen omfattar bland annat att ansvara för tillsyn, skötsel och felavhjälpande åtgärder av utvändig mark samt utrustning på mark.
Arbetsuppgifterna omfattar även:
Inom trädgårdskötsel sedvanliga arbetsuppgifter såsom tillsyn och skötsel av vegetation ex buskar, träd, planteringar och naturmark.
Rondering och allmän tillsyn av mark och utrustning på mark.
Tillsyn, skötsel och felavhjälpande åtgärder på lekutrustning och övrig utrustning på mark (inklusive utvändig belysning).
Sandning och snöskottning av mindre ytor under vintern.
Arbetsleda sommararbetare.
Beställa tjänster från samt samarbeta med entreprenörer.
Kravställa entreprenörerna och följa upp arbetet.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Nedan kvalifikationer är meriterande men inte avgörande:
Beskärningskunskaper och växtkännedom.
Erfarenhet av motordrivna handredskap, ex motorsåg och röjsåg.
B körkort.
Grundläggande förmåga att använda datorstöd och i synnerhet Office-paketet.
Förvaltarens värdegrund är en självklarhet för dig.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 7/8 - 26
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Emmy Eriksson.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070-8420300.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8006135-2128719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
10020301