Trädgårdsarbetare
Silveraxet Mark & Trädgård AB / Trädgårdsanläggarjobb / Södertälje Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Södertälje
2026-01-30
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Silveraxet Mark & Trädgård AB i Södertälje
Silveraxet Mark & Trädgård AB är ett relativt nystartat trädgårdsföretag som sköter om och anlägger utemiljöer. Vi jobbar mot bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner. Vi utgår ifrån Södertälje men jobbar i hela södra Stor-Stockholm.
Arbetsuppgifter: Tillsyn och skötsel av utemiljö såsom beskärning av buskar och träd, vår- och höststädning, häckklippning, lövupptagning, ogräsrensning samt gräsklippning. Snöröjning och halkbekämpning. Nyplantering och anläggningsarbeten.
Kvalifikationer och Personliga egenskaper: Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi söker dig som har god fysik och uthållighet då arbetet periodvis är tungt, intensivt och krävande. Körkort B är ett krav.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Arvid Sterner på 0768657517.
Sista ansökningsdatum är 15/3 men vi tillämpar löpande urval så du är välkommen med din ansökan redan idag. Skicka din ansökan till arvid@silveraxet.com
, märk mejlet med Trädgårdsarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: arvid@silveraxet.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Silveraxet Mark & Trädgård AB
(org.nr 559240-7992)
Sjömansvägen 22 (visa karta
)
151 38 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9713327