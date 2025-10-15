Trädgårdsanläggare
Jobbax AB / Trädgårdsanläggarjobb / Göteborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Göteborg
2025-10-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbax AB i Göteborg
Arbetsplatsen kan vara allt ifrån parker och trädgårdar i Göteborgs kommun, privata bostäder samt närområde till dessa samt andra företags områden. Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och stundtals ett högt tempo. Du är en naturlig organisatör som arbetar strukturerat och systematiskt för att lösa hastigt uppkomna problem.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga, ansvarstagande och kvalitetsmedvetenhet. Hög servicenivå och återkoppling till produktionschef är självklart för dig. Arbetsuppgifterna under våren, sommaren och hösten är rabattrensning, gräsklippning samt lövblåsning. Under vinter är huvudsakliga arbetsuppgifter snöskottning, halkbekämpning samt året-runt-skötsel av gator och torg.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Arbetsförmedlingen
E-post: ansokan@jobbax.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsanläggare Jobbax AB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbax AB
(org.nr 559082-6011) Jobbnummer
9557981