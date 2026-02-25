Träarbetare / Snickare - Varberg
Montico HR Partner i Katrineholm AB / Snickarjobb / Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
Dina arbetsuppgifter
Som träarbetare/snickare kommer du att vara ansvarig för att utföra olika träarbeten på byggplatser i området. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera att bygga och montera olika träkonstruktioner, såsom takstolar, väggar och golv. Du kommer också att vara delaktig i att renovera och reparera befintliga trästrukturer samt att utföra måttanpassade snickeriarbeten enligt ritningar och instruktioner.
Utbildning och Intyg
Vi söker en erfaren träarbetare/snickare i Varberg med gedigen utbildning inom träteknik eller liknande. Det är meriterande om du har genomgått en yrkesutbildning inom snickeri eller har motsvarande erfarenhet inom träindustrin. Vi ser gärna att du har intyg och certifikat som styrker din kompetens och färdigheter inom träarbete. Det är viktigt att du har kunskap om olika träslag, verktyg och tekniker som används inom snickeri och byggnation.Erfarenheter
Vi söker en erfaren träarbetare / snickare med gedigen erfarenhet inom byggbranschen, särskilt inom träarbeten. Du bör ha minst 6 års erfarenhet av liknande arbete och vara van vid att arbeta självständigt samt i team.
Lön och anställningsvillkor
Enligt kollektivavtal (byggavtalet).Så ansöker du
A-Staffing Construction sköter rekryteringsprocessen för denna tjänst löpande.
Startdatum
Enligt överenskommelse.Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Byggföretagen, Installatörsföretagen och Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor och kollektivavtal. I snart 15 år har vi försett Sverige med duktiga yrkesarbetare på Byggavtalets område.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner i Katrineholm AB
(org.nr 556579-5332), https://www.astaffing.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Staffing Construction AB Kontakt
Justyna Ostrowicka justyna.ostrowicka@astaffing.se +46 70 845 94 00 Jobbnummer
9764105