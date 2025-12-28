Trä och metallslöjdlärare åk 3-9
Europaportens Skolor AB / Gymnasielärarjobb / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb i Malmö
2025-12-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Europaportens Skolor AB i Malmö
Vi söker dig som har lärarbehörighet och legitimation för slöjd, eller motsvarande erfarenhet. I tjänsten ansvarar du för att planera, leda och undervisa elever i årskurs 3-9 i trä- och metallslöjd. I tjänsten ingå även ett delat mentorskap för en klass på högstadiet samt 2 lektioner i teknik. Publiceringsdatum2025-12-28Kvalifikationer
Formella kompetenser
Lärarlegitimation med behörighet i slöjd, eller dokumenterad erfarenhet av undervisning i trä- och metallslöjd.
Personliga kompetenser
Du anpassar undervisningen efter elevernas ålder, nivå och behov.
Du visar engagemang och glädje i ämnet och samarbetar väl med kollegor.
Du skapar en trygg, kreativ och strukturerad lärmiljö där eleverna känner nyfikenhet och lust att lära.
Du är självständig, tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Du förstår och bidrar aktivt till skolans gemensamma uppdrag.
Du kan bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du kan skapa goda lärmiljöer som möter elevers och gruppers olika behov.
Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet.
Du kan använda dator och andra tekniska hjälpmedel i ditt dagliga arbete och i undervisningen.
Skolans vision
"På Europaportens skolor har personalen en passion för att hjälpa varje elev att nå sin fulla potential och bli en välmående individ och en god samhällsmedborgare. Vi har också en passion för livslångt lärande som vi vill sprida till våra elever så att de får och bevarar lusten att lära och utvecklas. Vi vill lägga en stabil grund genom att skapa goda relationer och hjälpa våra barn och unga att växa i kunskap och självförtroende."
Europaportens skola är en lugn och kunskapsinriktad skola. Vi är en relativt liten enparallellig skola med ca 250 elever med musikprofil, från förskoleklass till och med åk 9.
På vår skola råder en familjär stämning som vi hoppas att du nu vill bli en del av. Vi (elever, personal och vårdnadshavare) värderar kunskap och värdegrund mycket högt. På vår skola trivs personalen och stannar gärna kvar! Vi arbetar för att ge det lilla extra för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra elever att lyckas. Vi tror att relationer är en viktig grund för arbetet i skolan.
Kom och bli en del av vårt erfarna arbetslag med stort hjärta för våra elever och kunskap.
Önskad start: 260202
Tillsvidaretjänst.
Tjänstgöringsgrad: 70%
Intervjuer sker löpande och rekryteringen kan komma att avslutas tidigare än utsatt datum.
Frågor hänvisas till rektor Matilda Ivanssonmatilda.ivansson@skola.europaporten.nu
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: matilda.ivansson@skola.europaporten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare Trä och metallslöjd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Europaportens Skolor AB
(org.nr 556835-0572)
Eric Perssons Väg 10 (visa karta
)
217 62 MALMÖ Arbetsplats
Europaportens Skolor Jobbnummer
9664151