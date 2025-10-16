Tomtens nya hjälpreda sökes!

Lekbolaget i Hyllie AB / Butikssäljarjobb / Täby
2025-10-16


Tomtens nya hjälpreda sökes!
Plats: Lekia i Westfield Täby Centrum
Tjänst: Julextra (ca 15-20h/v) Vecka 47-1)
Har du ett skratt som smittar snabbare än julsånger i november?
Har du fötter snabbare än tomtens nissar?
Är du en mästare på att hitta rätt nalle till rätt knatte?
Då kanske du är precis den vi letar efter!
VI söker en glad, hjälpsam och energifylld person som vill sprida magi i butiken under årets mysigaste och busigaste månader.
Hos oss möts du av gnistrande granar, glada barn, leksaker i överflöd - och ett team som älskar julen lika mycket som vi älskar lego och slime.
Dina superkrafter:
Du har ett leende som kan smälta polkagrisar
Du gillar tempo - och klarar en kö med både tålamod och charm
Du kan ge tips om julklappar som får vuxna att jubla och barn att studsa
Tidigare butiksjobb är ett plus, men det viktigaste är att du har rätt glöd!

När?
Omgående och fram till årsskiftet, tjänsten innefattar arbetstid på dag, kväll och helg.
Ansök nu!
Skicka in en kort presentation av dig själv - gärna med en hint om din favoritjulfilm eller bästa barndomsleksak!
Rekrytering kommer att ske löpande, och vi ser gärna att du kan börja så fort som möjligt.

Skicka ett mail till tabylekia@gmail.com och märk ditt mail med "Tomtens nya hjälpreda"

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Mail innehållande Personligt brev & CV
E-post: tabylekia@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tomtens nya hjälpreda".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lekbolaget i Hyllie AB (org.nr 559157-0741)
Biblioteksgången 1 Entré P Täby Centrum (visa karta)
183 34  TÄBY

Arbetsplats
Lekia

Jobbnummer
9560949

