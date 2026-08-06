Tjänstedesigner
Avaron AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-08-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Som tjänstedesigner får du vara med och forma hur digitala tjänster fungerar i ett komplext ekosystem där myndigheter, privata aktörer och initiativ på nationell nivå och inom EU behöver samspela. Du arbetar i en miljö där många intressenter, regelverk och beroenden möts, och där det krävs både struktur och nyfikenhet för att skapa riktning.
Uppdraget kan omfatta flera olika insatser kopplade till digitala tjänster, grunddata och samverkan mellan organisationer. Din uppgift är att beskriva hur ekosystemet kring en produkt eller tjänst ska fungera, med fokus på användarbehov, helhetsperspektiv och samspelet mellan olika aktörer. Du blir en viktig del i att göra komplexa samband begripliga och användbara. Det här är en mycket intressant roll för dig som vill kombinera tjänstedesign med samhällsnytta i en framtidsnära miljö.
ArbetsuppgifterDu leder, planerar och genomför tjänstedesignarbete i nära samverkan med flera olika intressenter.
Du utforskar användarbehov, målgrupper och beteenden genom ett användarcentrerat arbetssätt, till exempel intervjuer, observationer och co-creation.
Du tar fram kund- och användarresor, aktörskartor och andra artefakter som beskriver tjänster både visuellt och textuellt.
Du arbetar holistiskt och hjälper team och verksamhet att förstå hur olika delar hänger ihop i ett större ekosystem.
Du planerar och faciliterar workshops som driver samskapande, förankring och framdrift.
Du samarbetar i tvärfunktionella team tillsammans med exempelvis användare, jurister, verksamhetsanalytiker, ledning, utvecklingsteam och externa parter.
Du väger in verksamhetskrav samt juridiska och säkerhetsmässiga förutsättningar i designarbetet.
Du tar fram koncept och prototyper som stödjer dialog, utforskande och vidareutveckling av tjänster.
KravDu har erfarenhet av tjänstedesign med fokus på användarbehov, målgrupper, målgruppsanalyser, helhetssyn, samverkan och iterativt arbetssätt.
Du kan självständigt leda, planera och genomföra tjänstedesigninsatser.
Du har erfarenhet av att ta fram kund- och användarresor, aktörskartor och liknande artefakter.
Du har god förmåga att arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv och se tjänster som en del av en större helhet.
Du har erfarenhet av att planera och leda workshops.
Du är van att arbeta i tvärfunktionella team och att samskapa lösningar med flera typer av intressenter.
Du kan omsätta verksamhetskrav samt juridiska och säkerhetsmässiga förutsättningar i ditt designarbete.
Du har erfarenhet av att ta fram koncept och prototyper.
Du arbetar med verktyg som Figma, FigJam, Confluence och Jira.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8177714-2133378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Sundsvall Centralstation (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Jobbnummer
10024074