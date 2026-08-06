Lärare i Franska, Olandsskolan Alunda
Östhammars kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Östhammar Visa alla grundskollärarjobb i Östhammar
2026-08-06
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Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Nu har du chans att arbeta i en skola med fokus på utveckling förutom en lärande och trygg miljö. Vi har ett gott samarbete på hela skolan, och rektorerna finns närvarande i ett nära samarbete med dig. Vi arbetar enligt ett årshjul som kallas Lyckas tillsammans där du har hjälp av tydliga kommungemensamma planer och rutiner. Lyckas tillsammans innefattar också kollegialt fortbildande arbete. Vi bjuder också in till uppskattade introduktionsdagar för nyanställda som våra skolutvecklare håller i.
Vi som söker ytterligare en kollega jobbar på Olandsskolan i Alunda, en F-9 skola med ca 620 elever. Vi är en skola där samarbete med kollegorna inom och utöver ämnesgränserna prioriteras. Vi arbetar med kompetensutveckling varje vecka på våra pedagogiska konferenser och vid gemensamma studiedagar Hos oss får du goda möjligheter till personlig utveckling och en stimulerande och trivsam arbetsmiljö - allt inom pendlingsavstånd till Uppsala.
För att kunna utveckla våra barn behöver vi själva utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjlighet till kontinuerlig fortbildning och nätverkande. Du får förskottssemester, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar, förutom undervisning att Planera och utveckla verksamheten tillsammans med kollegorna. Du jobbar också för att utmana och stötta varje elev.
Vi erbjuder en skola med sammansvetsade arbetslag med inriktning på kollegial samverkan. Du kommer att arbeta med elever från åk 6-9. Mentorskap kan komma att ingå. Det finns goda möjligheter till personlig utveckling och det finns en engagerad skolledning där vi tillsammans arbetar med trygghet, studiero och kunskap.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad lärare med behörighet i Franska. Har du tidigare erfarenhet som lärare är det meriterande.
Som person har du en positiv grundinställning med förmåga att visa på möjligheter och lösningar. Ditt engagemang stimulerar både barnen och oss kollegor till lärande. Vi ser att du tillsammans med oss kollegor tar ansvar för verksamheten och driver utvecklingen av arbetet. Vi månar om den goda stämningen i vår arbetsgrupp och din förmåga till samarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-31 Eller enligt överrenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-00630". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars Kommun
(org.nr 212000-0290)
Box 66 (visa karta
)
742 21 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Östhammars kommun, Grundskola Kontakt
Sveriges Lärare
Sofia Lindgren sofia.lindgren@fvsverigelarare.se Jobbnummer
10024063