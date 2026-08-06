Administratör till samhällsviktig verksamhet
OIO Väst AB / Speditörsjobb / Stockholm Visa alla speditörsjobb i Stockholm
2026-08-06
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Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du får en central administrativ roll och bidra till en välfungerande myndighetsutövning? Nu söker vi på OIO en administratör till ett längre konsultuppdrag hos en av Sveriges större offentliga verksamheter.
I rollen blir du en viktig del av en verksamhet med ansvar för planering, administration och samordning. Du kommer att arbeta i en strukturerad miljö med många kontaktytor och vara ett viktigt stöd till både chefer och specialister.
Om uppdragetSom administratör kommer du främst att arbeta med central bokning och administration kopplad till tillsynsverksamhet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Planera och boka tillsyn och besiktningar.
Arbeta i verksamhetens tillsynssystem.
Bereda beslut, certifikat och intyg.
Hantera diarieföring, arkivvård och funktionsbrevlådor.
Vara ett administrativt stöd till chef och verksamhetens medarbetare.
I uppdraget kan även följande arbetsuppgifter förekomma:
Sköta administrativa rutiner.
Planera och samordna aktiviteter.
Arbeta utifrån fastställda rutiner.
Vara ett operativt stöd till verksamheten.
Formulera brev, protokoll och annan dokumentation.
Hantera återkommande administrativa uppgifter såsom kopiering, sortering och posthantering.
Ha många kontakter med medarbetare och externa parter.
Hantera kalender- och mötesbokningar.
Planera resor.
Fatta egna beslut utifrån fastställda handlingsalternativ.
Vi söker dig som harGymnasieutbildning eller likvärdig utbildning.
Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdiga program.
Minst tre års arbetslivserfarenhet som administratör.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om anställningenKonsultuppdrag via OIO.
Uppdragsstart: 1 september 2026.
Uppdragets längd: cirka två år.
Omfattning: 100 %.
Placering: Kista, med planerad flytt till Solna Business Park från mars 2027.
Möjlighet till distansarbete finns uppskattningsvis upp till tre dagar per vecka, efter överenskommelse med ansvarig chef och utifrån verksamhetens behov.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Jobbnummer
10024060