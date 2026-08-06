Elevstödjare till Viaskolan och Svandammsskolan - projektanställning
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2026-08-06
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Viaskolan och Svandammskolan genomför under läsåret 26/27 ett gemensamt utvecklingsprojekt för att stärka eleverna i årskurs 6 närvaro, trygghet och studiero. Syftet är att ge eleverna ett nära vuxenstöd och skapa bättre förutsättningar för ökad måluppfyllelse och en trygg skolgång.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker en elevstödjare för en projektanställning under läsår 26/27. Tjänsten är kopplad till årskurs 6 och delas mellan Viaskolan (60%) och Svandammsskolan (40%). Som elevstödjare är du en viktig vuxen i elevernas skoldag. Du finns nära eleverna, bidrar till trygghet och studiero samt avlastar lärarna i praktiska och sociala situationer. Ditt stöd bidrar till att lärarna får bättre förutsättningar att fokusera på undervisningen och elevernas kunskapsutveckling.
I uppdraget ingår bland annat att:
Stötta elever i behov av struktur, motivation eller vägledning
Vara en trygg vuxen i och utanför klassrummet
Kontakta vårdnadshavare vid elevers frånvaro och arbeta för elevers närvaro
Arbeta främjande och förebyggande kring trygghet och studiero
Bidra till trygghet under raster, övergångar och andra situationer under skoldagen
Samarbeta med skolans elevhälsa och skolledning i det främjande trygghets- och närvaroarbetet
Arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla delar av undervisningen
Dokumentera och följa upp insatser enligt skolans rutiner
Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Kanske är du pensionerad lärare eller har arbetat inom annan verksamhet där du har byggt starka relationer med barn och ungdomar. Det viktigaste för oss är att du är en trygg och engagerad vuxen som vill göra skillnad.
Tjänsten är en projektanställning under läsår 26/27.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden.
Viaskolan och Svandammsskolan är två F - 6-skolor, lugnt belägna centrala Nynäshamn. Skolorna ligger nära pendeltågsstationer med närhet till vackra naturområden, parker och idrottsanläggningar.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är en trygg och engagerad vuxen med ett genuint intresse att arbeta med barn och ungdomar.
För att lyckas i rollen har du/är du:
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom ex. skola eller fritidsverksamhet.
God förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både elever och vårdnadshavare.
Lugn, tydlig och förstår vikten av ett lågaffektivt bemötande.
God samarbetsförmåga och är initiativtagande.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för uppföljning och dokumentation.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har:
pedagogisk utbildning
Personliga egenskaper vi letar efter
Du är en varm, lyhörd och stabil person som kan bygga relationer och samtidigt sätta tydliga gränser. Du har förmågan att skapa relationer, motivera elever, inge trygghet samt skapa förtroende hos både elever och vårdnadshavare. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du är god förmåga att samarbeta med skolans olika professioner.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team – vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: BUN/2026/0207/023 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns Kommun
(org.nr 212000-0233), https://nynashamn.se/
149 81 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Nynäshamns Kommun Kontakt
Rektor
Sofia Persson sofia.b.persson@nynashamn.se +46761258681 Jobbnummer
10024057