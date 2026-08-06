Lärare med fokus på stärkt måluppfyllelse - projektanställning
Nynäshamns kommun / Grundskollärarjobb / Nynäshamn Visa alla grundskollärarjobb i Nynäshamn
2026-08-06
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Viaskolan och Svandammskolan genomför under läsåret 26/27 ett gemensamt utvecklingsprojekt för att stärka måluppfyllelsen hos elever i årskurs 5 och 6. Arbetet sker genom riktade intensivperioder.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och skicklig lärare till en projektanställning med fokus på att genom intensivundervisning stärka måluppfyllelsen i årskurs 5 och 6. Du kommer dela din tjänst på Viaskolan (60%) och Svandammsskolan (40%). Uppdraget innebär att arbeta med elever som riskerar att inte nå kunskapskraven eller som behöver en riktad undervisningsinsats för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Undervisningen sker huvudsakligen utanför ordinarie klassrum och planeras i nära samarbete med klasslärare och speciallärare på respektive skola.
I uppdraget ingår bland annat att:
Planera och genomföra intensivundervisning i årskurs 5 och 6.
Samverka med klasslärare och speciallärare kring planering, uppföljning och anpassningar.
Arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla delar av undervisningen.
Analysera elevers kunskapsutveckling och anpassa undervisningen utifrån resultat.
Utveckla arbetssätt som stärker elevernas måluppfyllelse och som kan leva vidare efter avslutad insats.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden.
Viaskolan och Svandammsskolan är två F - 6-skolor, lugnt belägna i centrala Nynäshamn. Skolorna ligger nära pendeltågsstationer med närhet till vackra naturområden, parker och idrottsanläggningar.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du/är du:
Legitimerad lärare med behörighet i åk 4 – 6.
Behörig i svenska/SVA och matematik.
Erfarenhet av intensivundervisning/riktade undervisningsinsatser.
Erfarenhet av elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Van att samarbeta och ser kollegialt lärande som en självklar del av uppdraget.
Kunskap om, och god förmåga att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.
Det är meriterande om du har:
Behörighet i åk 7 – 9.
Behörighet i NO och SO.
Behörighet i svenska som andraspråk
Speciallärarkompetens
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker en lärare som kan bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du kan samarbeta på ett ansvarsfullt och ödmjukt sätt. Ditt bemötande är respektfullt och gör att andra kan trivas och utvecklas i din närhet. Som person är du utpräglat kommunikativ, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara och tydliga. I ditt arbete har du en naturlig fallenhet att planera och organisera dina aktiviteter på ett effektivt sätt. Att hålla god kvalitet är en självklarhet för dig och du håller dig uppdaterad med aktuell forskning.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team – vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Nynäshamns kommun har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: BUN/2026/0206/023 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns Kommun
(org.nr 212000-0233), https://nynashamn.se/
149 81 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Nynäshamns Kommun Kontakt
Rektor
Sofia Persson sofia.b.persson@nynashamn.se +46761258681 Jobbnummer
10024073