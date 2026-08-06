Servicetekniker till TiVA teknik som gör skillnad för våra vattendrag
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2026-08-06
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Vill du ha ett tekniskt jobb där du ena dagen felsöker system i verkstaden och nästa dag står vid ett vattendrag och installerar en fiskräknare? TiVA i Kalmar utvecklar fiskräknare och kamerasystem som används i hela Europa för att övervaka fiskbestånd och vandringsvägar. Nu växer vi och söker en tekniker som vill vara med hela vägen, från montering i produktion till installation i fält och support till våra kunder.
Om TiVA
Vi på TiVA är ett litet, drivet expertteam som brinner för smarta lösningar kopplat till vatten. Sedan starten 2020 har våra system tagits i bruk av vattenkraftsbolag, myndigheter, intresseorganisationer och universitet, i Sverige och internationellt.
Produkterna bygger på artificiell intelligens och specialtränade algoritmer för artigenkänning och räkning av fisk, med resultat i realtid. Allt vi gör utgår från våra grundprinciper: kvalitet, enkelhet och driftsäkerhet.Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker får du en varierad vardag där du bland annat kommer att:
Ta emot supportsamtal och hjälpa våra kunder med tekniska frågor
Driftövervaka system på distans
Utföra felsökning, uppdateringar och underhåll
Löpande validera insamlat material och rapportera till kunder
Vi behov åka ut i fält för installation, service och nedmontering av våra produkter
Arbeta i produktion med montering och konfigurering av enheter och system
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en naturlig problemlösare som inte ger upp när tekniken strular. Eftersom vi är ett litet team är det viktigt att du är självgående, ansvarsfull och vågar ta egna initiativ. Du är serviceinriktad, har lätt för att prata med människor och gillar att ge det lilla extra för att kunden ska bli nöjd.
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning inom teknik, mekanik eller elektronik. (Det är mycket meriterande om du har elkunskap alternativt om du är utbildad eller arbetar som elektriker)
Har grundläggande programmeringskunskaper
Har ett starkt tekniskt intresse och en allmän förståelse för hårdvara och mjukvara
Trivs lika bra med att jobba i verkstaden som ute i fält
Innehar B-körkort (ett krav, då resor till våra kunder ingår)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har ett natur- eller fiskintresse, men det absolut viktigaste är ditt driv och tekniska intresse!
Vi erbjuder
Ett omväxlande jobb där ingen vecka är den andra lik
Ett litet team med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka
Chansen att jobba med teknik som gör konkret nytta för miljön
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Om anställningen
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Placering: I våra nybyggda lokaler i Kalmar
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-31, vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Ansökan och kontakt
Skicka din ansökan eller frågor till career@tiva.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Skicka din ansökan eller frågor till career@tiva.se
E-post: career@tiva.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiva AB
(org.nr 559293-3179), https://tiva.se
Flottiljvägen 16 (visa karta
)
392 41 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10024066