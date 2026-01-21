Tjamstanbackarna söker extrapersonal
2026-01-21
Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: http://www.mala.se
och http://www.nykommun.se/mala
Laven är restaurangen vid Tjamstan - en levande mötesplats där lokala råvaror, god service och fjällnära upplevelser står i centrum.
Under säsong och vid evenemang har vi ett högt tryck och söker därför extrapersonal som vill arbeta vid behov.
Arbetet omfattar främst servering, bar, enklare köksuppgifter samt gästbemötande. Du blir en viktig del av helhetsupplevelsen för våra gäster, som består av allt från konferensgrupper och skidgäster till lokalbefolkning och besökare vid arrangemang.
Vi söker dig som:
Har ett serviceinriktat och positivt förhållningssätt
Är ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta i team
Kan arbeta kvällar och helger
Har möjlighet att rycka in med kort varsel
Tidigare erfarenhet från restaurang eller service är meriterande men inget krav - rätt inställning och vilja att lära är viktigast.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en trivsam miljö, med engagerade kollegor och möjlighet att arbeta extra vid sidan av studier eller annan sysselsättning.
Timanställning.
Sista ansökningsdag är 28 februari, men anställning sker löpande så ansök redan idag!
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malå kommun
(org.nr 212000-2866) Arbetsplats
Malå Energi och Industri AB Kontakt
Andreas Lundin 0953-14067
9697509