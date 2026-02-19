Timvikarier till Vitådalens skola och fritidshem
Vitådalens skola ekonomisk fören / Grundskollärarjobb / Luleå Visa alla grundskollärarjobb i Luleå
2026-02-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vitådalens skola ekonomisk fören i Luleå
Vitådalens skola är en F-6 skola som är belägen i Vitå, ganska mitt emellan Luleå och Kalix. Skolan är en fristående enhet som drivs av Vitådalens skola, ekonomisk förening. Skolan arbetar utifrån ledorden trygghet, glädje och gemenskap. Vi samverkar med aktörer i Vitådalen och kan därför erbjuda våra elever lokalt förankrade aktiviteter under året.
Elever, vårdnadshavare och all personal på skolan ska känna trygghet i alla delar av skolans verksamhet. Vi utgår från skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling som även ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete. Alla elever på Vitådalens skola ska bli sedda och ges förutsättningar för att lyckas. Eleverna ska utmanas att prova på nya saker och att undersöka världen på ett lustfyllt sätt utifrån sina egna förmågor, intressen och behov. Eleverna ska känna att- JA! Jag kan!
Skolan och fritidshemmet ska vara en mötesplats där grunden för livslångt lärande sker, där man kan skratta och i samspel med andra våga uttrycka och förmedla sina känslor. Varje elev ska ges möjlighet att både enskilt och i grupp få utvecklas till att ta egna initiativ, vara nyfikna och modiga.
Vi lär tillsammans, både elever och vuxna. Vi önskar ett nära samarbete skola, fritidshem, vårdnadshavare samt andra aktörer i hela Vitådalen. Allt för elevernas möjlighet till utveckling i alla sammanhang.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär dagligt pedagogiskt arbete med barnen, så som att delta i barnens inom- och utomhusaktiviteter, måltider, lektioner, rasttillsyn samt fritidshemstid.Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
Vi söker dig som är grundskollärare, fritidspedagog, förskollärare, barnskötare, har erfarenhet av pedagogiskt arbete på skola, förskola eller fritidshem. Om du studerar till något av dessa yrken är du naturligtvis också välkommen att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: info@vitadalensskola.se Arbetsgivare Vitådalens skola ekonomisk fören
Öberget 66 (visa karta
)
955 96 VITÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vitådalens skola Jobbnummer
9752533