Timvikarier till Vännäsby skola

2025-10-01
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Vännäsby skola har just nu behov av timvikarier inom skola och fritidshem.
Vi söker dig som fyllt 18 år och som har ett intresse för arbete med barn. Vi ser gärna att du har en pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet inom området. Du behärskar det svenska språket såväl i tal som i skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du får möjlighet till arbete med stor variation. Uppdraget kan innebära arbete i allt från förskoleklass och fritidshem till klass/elevresurs eller undervisning i åk 1-6.
Arbetet kräver stor flexibilitet, samarbetsförmåga och ansvarskännande. Du får dina uppdrag via skolans vikariesamordnare och kan själv styra vilka dagar du är tillgänglig för arbete.
Bra kommunikationer gör att det är lätt att pendla in eller ut från Vännäs. Besök gärna www.vannas.se
för mer information om kommunen.
För att få arbeta inom skola måste sökande enligt lag visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blankett för utdrag från belastningsregistret finns på polisens webbplats www.polisen.se.
Använd den blankett som avser "arbete i skola eller förskola".
Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer och rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden.
Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta:
Vikariesamordnare Marielle Hed 070-652 38 02 / Marielle.hed@vannas.se
Välkommen med Din ansökan!
https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Barn- och utbildningsförvaltningen, Vikariesamordnare
Marielle Hed 070-6523802
