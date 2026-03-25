Timvikarier till Utbildningsförvaltningen
Åtvidabergs Kommun / Grundskollärarjobb / Åtvidaberg Visa alla grundskollärarjobb i Åtvidaberg
2026-03-25
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åtvidabergs Kommun i Åtvidaberg
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt - vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vi söker timvikarier till Utbildningsförvaltningen!Arbetsuppgifter
Som timvikarie ersätter du ordinarie personal och är viktig för att den dagliga verksamheten ska fungera smidigt. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på var du vikarierar.
Vi söker timvikarier till följande verksamheter:
Förskola
Att arbeta som timvikarie i förskolan innebär att du har överblick över alla barn ochstöttar i praktiska moment som påklädnad, sagostunder och måltider. Du är engagerad i barnens lek och lärande och fokuserar på att bygga relationer med förskolebarnen. Barnen i förskolan är mellan 1-5 år.
Grundskola
I grundskolan kan du som timvikarie jobba inom: Lågstadiet (förskoleklass - årskurs 3), mellanstadiet (årskurs 4 -6) eller högstadiet (årskurs 7 -9). Du kommer att säkerställa att eleverna får det stöd de behöver, delta i deras aktiviteter samt skapa goda relationer genom interaktion i klassrummet.
Fritidshem
Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever från 6 till 13 år. Som timvikarie kommer du att stötta barnen i deras utveckling samt vara behjälplig med inom- och utomhusaktiviteter.
Anpassad grundskola
Inom anpassad grundskola arbetar du med elever som har en funktionsvariation. Du kommer att ge stöd i elevernas kommunikation, omsorg och lärande.
Du bokas in vid behov, ofta med kort varsel, och väljer själv vilka dagar och tider du kan arbeta.
Du som söker
Vi söker dig som är positiv och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer med barn, elever och kollegor. Det är önskvärt om du har en genomförd gymnasieutbildning eller barnskötarutbildning. Vi ser även att du kan arbeta minst fyra arbetspass per månad. Kvalifikationer
* Du har fyllt 18 år.
* Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift.
* Du är flexibel och kan inställa dig med kort varsel vid behov.
* Uppvisande av ett registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister är obligatoriskt vid anställning (du kommer att få instruktioner om hur du beställer detta).
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 april. Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293717". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidabergs kommun
(org.nr 212000-0415) Kontakt
Kompetenscenter 0120-83251 Jobbnummer
9819204