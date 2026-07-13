Timvikarier till skola och förskola
Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten / Pedagogjobb / Gävle Visa alla pedagogjobb i Gävle
2026-07-13
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
350 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som timvikarie inom Gävle kommun får du en varierande arbetsplats där du arbetar med barn och ungdomar inom förskola, grundskola och/eller gymnasieskola. Inom skolan kan du bland annat jobba som lärarvikarie eller elevassistent. Inom förskolan kan du arbeta som förskollärarvikarie, barnassistent eller barnskötare.
Du är en viktig del i arbetet med att upprätthålla en god kvalitet i den pedagogiska verksamheten. Genom ditt arbete bidrar du till att undervisning, elevstöd och barnomsorg kan genomföras även vid ordinarie personals frånvaro eller vid tillfälligt hög arbetsbelastning.
Du rycker ut när du behövs och där du behövs. Det är ett flexibelt arbete och du får möjlighet att jobba med varierande arbetsuppgifter på olika enheter.
Arbetstiderna som timvikarie kan variera från dag till dag då du arbetar när verksamheten har behov. Vissa veckor kan du få jobba mycket medan andra veckor kan det vara något mindre. Vi ser att du ska kunna vara tillgänglig för att arbeta minst 50 % av en heltid. Ju mer du kan jobba med oss, desto bättre.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Stötta verksamheten vid ordinarie personals frånvaro och vid tillfälligt hög arbetsbelastning
• Stötta elever och barn i deras lärande och utveckling
• Upprätthålla en god kvalitet i den pedagogiska verksamheten
• Följa givna instruktioner och arbeta utifrån Gävle kommuns värdegrund
• Samarbeta med kollegorna i arbetslaget och ta ansvar för helheten på arbetsplatsenKvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta inom Gävle kommuns skolor och förskolor och bidra till en trygg och kvalitativ pedagogisk verksamhet. Det är viktigt att du har ett genuint intresse för barn och elevers utbildning och välmående.
Formella kompetenser:
• Lärar- eller förskollärarutbildning med behörighet (för arbete som behörig lärare eller förskollärare)
• Avslutad och godkänd gymnasieexamen (för arbete som lärarvikarie/barnassistent/barnskötare)
• Förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift
Vi erbjuder även arbete som elevassistent. Då behöver du kunna hjälpa en enskild elev som behöver stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det kan handla om enskild elev med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.
För att lyckas i rollen är du:
• Samarbetsorienterad och uppvisar ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra
• Relationsskapande och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer
• Flexibel med förmåga att snabbt sätta dig in i gruppens behov och dagens planering samt att följa givna instruktioner
• Trygg i ditt ledarskap med förmåga att leda och motivera barn/elever samt bidra till att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande lärmiljö
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Löpande.
Arbetstid: Dagtid.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330817". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten Kontakt
Bemanning- och rekryteringsenheten rekrytering@gavle.se Jobbnummer
10000697