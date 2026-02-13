Timvikarier till Måltider
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
I Avesta satsar vi mycket på måltiderna och lagar de med råvaror från grunden. Våra ledstjärnor är att tillaga god och hälsosam mat av hög och säker kvalitet. Inom Avesta kommuns verksamheter serveras matgäster i olika åldrar och med olika behov, förskolebarn, skolelever samt äldre. Alla matgäster erbjuds god, vällagad, säker och hälsosam mat. Den är av hög kvalitet och är så långt det är möjligt lagad från grunden utan onödiga tillsatser.Är du sugen på en ny utmaning eller vill du kombinera jobb med studier eller annat arbete? Bli timvikarie hos oss. Då har du möjlighet att styra över din tid och planera när du vill arbeta.Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro. Det innebär att du utför de arbetsuppgifter som ingår i det ordinarie arbetet på den arbetsplats där du arbetar.Är du en trygg och flexibel person som har lätt för att samarbeta? Som vikarie behöver du kunna anpassa dig till nya situationer, eftersom du kan arbeta på olika arbetsplatser och arbetstiderna kan variera.Som person är du serviceinriktad och förstår betydelsen av ett gott bemötande. Du har lätt för att samarbeta och kan anpassa dig till förändringar. Vi tror att mångfald, olika kompetenser och erfarenheter bidrar till en bra arbetsmiljö.Vi gör urval och håller intervjuer löpande - men behovet av nya timvikarier varierar, vilket innebär att processen kan ta olika lång tid.Inom måltider får du ett skapande och kreativt jobb där du förbereder och tillagar varierade och näringsrika måltider. Som timvikarierande kock kan du jobba både i större tillagningskök och i ensamkök. Det är meriterande om du har utbildning med inriktning mot restaurang och storkök, på gymnasial eller eftergymnasial nivå.KvalifikationerVi lägger vikt vid personliga egenskaper.För att passa som timvikarie behöver du:- kommunicera bra på svenska, i både tal och skrift- ha datavanaDet är meriterande om du:- har tidigare erfarenhet av yrket- har B-körkort och tillgång till bilÖvrigtFör arbete som timvikarie krävs utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Ersättning enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304568/2026".
Detta är ett deltidsjobb.
Avesta kommun (org.nr 212000-2262)
Avesta kommun, Måltid
Enhetschef
Lena Larsson maltider@avesta.se 0226-645000 Jobbnummer
