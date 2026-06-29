Timvikarier till hemtjänstens nattpatrull
Tyresö Kommun / Undersköterskejobb / Tyresö Visa alla undersköterskejobb i Tyresö
2026-06-29
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Vad vi gör och vill
Verksamheten bedriver kommunal hemtjänst som ger service till kunder i hela Tyresö kommun.
Vi har vår lokal på Bollmoravägen 28D intill Tyresö centrum. Hemtjänstens uppdrag är att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet och att utifrån biståndsbeslut tillgodose kundens individuella behov av personlig omvårdnad och service dygnet runt. Verksamheten, som består av fem geografiska områden, leds av en verksamhetschef och fyra enhetschefer. Vi strävar efter att varje medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid.
Tyresö kommun är en Silviacertifierad kommun och samtliga tillsvidareanställda medarbetare genomgår individuell utbildning som hålls av Silviahemmet och bekostas av arbetsgivaren.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa våra kunder i sina hem med planerade hemtjänstinsatser utifrån biståndsbeslut.
Arbetet omfattar omvårdnads hjälp samt utryckning på trygghetslarms anrop från kund.
Arbetstiden är 21:00-07:30.
Vem är du?
Du är utbildad undersköterska alternativt har erfarenhet av vård och omsorg i hemtjänsten eller på vård och omsorgs boende.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, med det menar vi ett professionellt bemötande mot våra kunder, god samarbetsförmåga, kunna arbeta självständigt och fatta snabba beslut då detta krävs. Arbetet är omväxlande och ställer krav på flexibilitet. Du bör vara datakunnig och behärska det svenska språket då vi för daglig social dokumentation.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 27/7, intervjuer kommer ske löpande med ett uppehåll under vecka 29+30.
Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Stephanie Berg, Enhetschef, Insatser i ordinärt boende, Tyresö kommun:
Telefonnummer: 08 5782 84 22, mejl: stephanie.berg@tyreso.se
Under vecka 29+30 hänvisas frågor till Samordnare Linda.Wahlund@tyreso.se
.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret. Begär ut ett digitalt registerutdrag för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss − här trivs nya tankar!
Äldre- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och personer med funktionsnedsättning. I ansvarsområdet ingår även den kommunala hälso- och sjukvården.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället – och dina medmänniskor.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
)
135 81 TYRESÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tyresö kommun Jobbnummer
9982415