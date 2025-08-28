Timvikarier till grundskolor i Nacka!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2025-08-28
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Nacka
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Filipstad
, Degerfors
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill engagera, inspirera och forma framtiden - bli timvikarie inom grundskolan!
Vi på StudentConsulting söker nu både behöriga och obehöriga lärare för grundskolor i Nacka. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med barns och ungdomars lärande och utveckling. Vi söker sig som studerar eller har ett annat arbete på minst 50% och vill arbeta extra inom förskola. Anställningsformen är flexibel och ger dig chansen att arbeta på flera olika grundskolor som timvikarie.
Som timvikarie i grundskola kommer du bland annat att:
• Stödja elever i deras lärande och sociala utveckling.
• Hålla i undervisning enligt planering eller stödja ordinarie lärare.
• Skapa en trygg och motiverande miljö där eleverna känner sig sedda och uppmuntrade.
• Hjälpa till med konflikthantering och relationsbyggande.
• Stödja elever med särskilda behov om det behövs.
Tjänsten innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting, men kommer att arbeta på olika grundskolor i Nacka. Vi söker dig som kan arbeta minst två dagar i veckan. Arbetstiderna är förlagda på vardagar under dagtid.
Vi erbjuder dig ett roligt, utvecklande och inspirerande arbete och eftersöker personer som är intresserad av att arbeta extra inom verksamheten.
DETTA SÖKER VI
• Innehar grundskollärarexamen respektive gymnasielärarexamen enligt Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare.
• Studerande på lärarutbildning med minst en genomförd praktikperiod och dokumenterad erfarenhet av arbete i grundskola.
Vi ser gärna att du också:
• Är flexibel och kan snabbt ta dig runt i Nacka (körkort och tillgång till bil är meriterande).
• Har ett genuint intresse för pedagogiskt arbete och barns utveckling.
• Är lugn, stabil och empatisk i mötet med elever och kollegor.
• Har lätt för att bygga relationer och inger förtroende.
• Kommunicerar tydligt och har god samarbetsförmåga.
• Erfarenhet av att arbeta inom skola är mycket meriterande.
För att vara aktuell för rollen kräver vi:
• Att du laddar upp minst två referenser på din profil på StudentConsulting.
• Examensbevis från din utbildning eller registreringsintyg från pågående studier.
• Ett aktuellt och godkänt utdrag från polisens belastningsregister - beställ det redan nu via länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Låter det här som något för dig? Ansök redan idag - urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sanna Emilsson sanna.emilsson@studentconsulting.com Jobbnummer
9481386