Timvikarier till grundskolan
Boxholms Kommun / Grundskollärarjobb / Boxholm Visa alla grundskollärarjobb i Boxholm
2026-08-03
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Välkommen till Boxholm – där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg – allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget – på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten – perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära – med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
1 plats(er).
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för barn och unga?
Vi söker engagerade och ansvarstagande timvikarier till våra grundskolor i Boxholm och Åsbo. Som timvikarie blir du en viktig del av elevernas skoldag och får möjlighet att bidra till både lärande, trygghet och gemenskap.
Arbetet passar dig som tycker om att möta människor, gillar varierande arbetsdagar och vill vara med och göra skillnad för barn och unga.
Arbetsuppgifter
Som timvikarie stöttar du ordinarie personal i den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
Vara vikarie för lärare vid kortare frånvaro och följa planerad undervisning
Stötta elever i deras lärande och utveckling
Vara med eleverna under rasterPubliceringsdatum2026-08-03KvalifikationerKvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort och tillgång till egen bil, då Åsbo skola ligger utanför centrala Boxholm
Meriterande:
Erfarenhet av arbeta i skola eller annan pedagogisk verksamhet
Erfarenhet av att leda eller ansvara för barngrupper, exempelvis inom idrottsverksamhet eller föreningslivDina personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker om att arbeta med barn och unga och som är en trygg vuxen i skolan. Du är flexibel, tar ansvar och har lätt för att samarbeta med både elever och kollegor. Du bidrar med ett positivt bemötande och hjälper till där det behövs.
För arbete inom skola krävs uppvisande av giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: max 10 dagar.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332722". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms Kommun
(org.nr 212000-0407)
Box 79 (visa karta
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595 03 BOXHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Administration Barn och Utbildning Kontakt
Skoladministratör
Olivia Larsson olivia.larsson@boxholm.se 070-227 87 30 Jobbnummer
10018430