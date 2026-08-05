Timvikarier till förskolor och skolor!
Marks kommun, Socialförvaltningen / Pedagogjobb / Mark Visa alla pedagogjobb i Mark
2026-08-05
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Socialförvaltningen i Mark
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad för barn och unga varje dag? Är du engagerad, ansvarstagande och trivs i mötet med människor? Då kan du vara den vi söker.
Som timvikarie i Marks kommun får du ett varierande och utvecklande arbete där du blir en viktig resurs när ordinarie personal är frånvarande. Du får möjlighet att arbeta i olika verksamheter, skapa värdefulla erfarenheter och bidra till en trygg och stimulerande vardag för barn och elever.
Bemanningsenheten i Marks kommun rekryterar och samordnar timvikarier till kommunens 28 förskolor, 22 grundskolor, 2 anpassade grundskolor samt 1 anpassad gymnasieskola.
Rekrytering av timvikarier sker löpande under Hösten 2026, urval påbörjas dock tidigast under vecka 34.
10 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier till samtliga verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun som kan arbeta under hösten 2026.
Uppdragen består främst av kortare vikariat där du kan bli bokad med kort varsel när behov uppstår, men även längre vikariat kan förekomma. Som vikarie behöver du därför vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig till olika arbetsplatser, arbetsgrupper och arbetsuppgifter.
Arbetstider och arbetspass varierar mellan verksamheterna och kan skilja sig från vecka till vecka. Vi använder systemet Time Care Pool där du själv registrerar din tillgänglighet och väljer vilka dagar du vill arbeta. Det ger dig möjlighet att kombinera arbetet med exempelvis studier, annat arbete eller andra åtaganden. Vi ser dock att du kan arbeta flera pass i veckan för att vara aktuell hos oss. Utöver all den erfarenhet du får hos oss erbjuder vi också friskvårdsbidrag till våra timanställda som kan nyttjas hos Epassi!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga.
• Är ansvarsfull, engagerad och har ett positivt förhållningssätt.
• Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
• Är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya situationer.
• Vill bidra till en trygg och utvecklande miljö för barn och elever.
• Har relevant utbildning eller erfarenhet.
• Har körkort för att möjliggöra arbete i våra ytterområden.
För att bli aktuell som timvikarie behöver du vara tillgänglig under större delen av perioden, då kontinuitet är viktig för både barn, elever och verksamheter samt att du måste kunna uppvisa:
• En giltig ID-handling som t.ex. pass eller nationellt ID-kort
• Ett giltigt körkort om du har körkort
• Utdrag ur belastningsregister
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337726". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
511 80 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Louise Stjernman Louise.Stjernman@mark.se Jobbnummer
10022461