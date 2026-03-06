Timvikarier till förskolan
2026-03-06
Vill du arbeta med något som är viktigt på riktigt? Nu har du möjlighet att tillsammans med oss göra en utvecklande och meningsfull insats för barnen i förskolan norra.
Vi söker nu nya kollegor för anställning som timvikarie inom förskolan norra.
Går du och funderar på hur det skulle vara att få vara en del av förskolebarns utveckling? Som timvikarie hos oss får du möjlighet att bidra till en trygg, rolig och lärorik vardag för barnen när ordinarie personal är sjuk eller ledig.
Kanske blir just du den vuxna som ett barn minns med värme. Den som mötte barnet med trygghet, nyfikenhet och omtanke. Den som deltog i lek, samtal, sång, skapande och lärande och som gjorde dagen lite extra fin, trygg och begriplig.
Som timvikarie i förskolan norra får du arbeta med något som verkligen gör skillnad. Vi söker dig som är pålitlig, engagerad och vill vara med och skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen.
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör.
Vi söker vikarier till förskolan norra - Sälen, Lima och Rörbäcksnäs.
Att arbeta som vikarie hos oss innebär att du med kort varsel kan bli tillfrågad om att ersätta ordinarie personal när någon är sjuk eller behöver vara borta. Som vikarie blir du en viktig del av verksamheten och bidrar till att skapa en trygg, rolig och meningsfull dag för barnen.
Inom förskolan blir du en viktig del av barnens vardag. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete där du får vara med och bidra till barnens lärande och utveckling. I det dagliga arbetet ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och skapande aktiviteter. Det är viktigt att du sätter barnen i fokus, är engagerad och tar ansvar i ditt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att möta nya människor, är flexibel och öppen för nya utmaningar. Du behöver ha god samarbetsförmåga och en vilja att fylla en viktig funktion i barnens vardag. Ingen förväntar sig att du ska kunna allt från början, men som vikarie behöver du vara lyhörd, våga ta initiativ och kunna ta emot instruktioner.
Vi prioriterar personer med rätt kompetens för verksamheten och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Denna tjänst innefattar registerutdrag.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310921". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?si=tjtFJyx27TaFndW1&v=lqD_yyd2CIU&feature=youtu.be Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Rektor Förskolorna Norra
Petra Törnlind petra.tornlind@malung-salen.se Jobbnummer
9782247