Timvikarier till förskola, Lerums kommun
2026-02-16
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vi söker timvikarier till Lerums kommuns förskolor.
Som timvikarie hos oss blir du anställd via Lerums kommuns Bemanningsenhet. Uppdragen gäller när ordinarie personal är frånvarande, vilket kan vara både vid kortare inhopp och längre vikariat.
Så fungerar det:
Du blir intermittent anställd (timvikarie) och får löpande förfrågningar om arbetspass - ibland med kort varsel (samma dag), ibland med längre framförhållning. Du anger själv din tillgänglighet i vårt digitala bokningssystem, där du också kan anmäla intresse för specifika arbetspass.
Som timvikarie kan arbetsuppdragen variera från dag till dag, och du kan arbeta i olika förskolor. Arbetstiderna är dagtid på vardagar.
Du är en trygg och positiv förebild för våra barn och stöttar dem i deras lek, lärande och sociala utveckling. Genom att vara aktivt närvarande vägleder och uppmuntrar du barnen i deras aktiviteter, deltar i leken och bidrar till en trygg, stimulerande och strukturerad miljö. Du hjälper till att skapa lugn och tydlighet i vardagen och bygger goda relationer genom nära interaktion i både lek och dagliga rutiner. Arbetet är varierat och innebär stort ansvar samt självständighet.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Delta i och leda aktiviteter och lekar, både inomhus och utomhus
* Stötta barnen i deras språkutveckling, motorik och sociala samspel
* Hjälpa till i rutinsituationer såsom måltider, på- och avklädning samt vila
* Vara en närvarande vuxen som skapar trygghet under hela dagen
* Följa dagens planering som ordinarie personal satt upp och bidra till att verksamheten fungerar väl
* Vid behov ge extra stöd till enskilda barn eller mindre grupperKvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att skapa kontakt i sociala sammanhang och snabbt kan bygga trygga relationer med barn. Du tar ansvar, visar initiativförmåga och känner dig trygg i att arbeta självständigt. Du har god förmåga att strukturera ditt arbete och driva det framåt, samtidigt som du är lyhörd, uppmärksam och trivs med att samarbeta i arbetslaget.
Du behöver kunna sätta dig in i nya barngrupper, arbetssätt och dagliga rutiner samt självständigt hantera de situationer som uppstår under dagen i förskolan.
Gymnasieexamen är meriterande. Erfarenhet från arbete i förskola, barnomsorg, serviceyrken eller annat arbete där du stöttar eller hjälper människor är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att få arbeta med barn och ungdomar krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du får instruktioner hur du beställer och länkar till polisens hemsida i ditt autosvar när du skickat in ansökan.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Varmt välkommen med din ansökan!
