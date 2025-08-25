Timvikarier till Edda hemvård
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2025-08-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Uppsala
, Österåker
, Täby
, Järfälla
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi välkomnar nu vårdbiträden till hemtjänsten Edda hemvård i Uppsala.
I rollen som vårdbiträde hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra vårdtagare. Hos oss gör du skillnad varje dag samtidigt som du har kul och mår bra på jobbet.
Edda hemvård är centralt belägen på S:t Olofsgatan 9 A i Uppsala. Hit tar du dig enkelt med kommunala färdmedel eller cykel.
Hos oss blir du en del av en positiv och lärande kultur med chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Du är vår viktigaste resurs och är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som vårdbiträde hos oss arbetar du med vård och omsorg utifrån kundens önskemål, i enlighet med biståndsbeslut och alltid med stort fokus på kvalitet. Du arbetar exempelvis med att hjälpa till med personlig hygien, förberedelser och servering av måltider, svara på larm och att finnas där som socialt umgänge. Det sociala umgänget är en viktig del av vårt arbete för att alla ska få leva livet, hela livet.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu flera kollegorpå deltid för en timanställning med startdatum 2025-09-15.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Kan cykla
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom hemtjänsten samt erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 6500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
Ange datum 25-09-25
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9472995