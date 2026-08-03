Timvikarier till barnomsorgen
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2026-08-03
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Välkommen till Boxholm – där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg – allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget – på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten – perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära – med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
1 plats(er).
Vill du vara med och skapa en trygg och utvecklande vardag för barn?
Vi söker engagerade och flexibla timvikarier till våra förskolor och fritidshem. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik. Tillsammans med våra pedagoger bidrar du till att skapa en trygg och inspirerande miljö där barn får möjlighet att utvecklas, lära och ha roligt.
Oavsett om du har erfarenhet från förskola och fritidshem sedan tidigare eller är nyfiken på att arbeta med barn, välkomnar vi dig som vill göra skillnad i barns vardag.
Arbetsuppgifter
Som timvikarie stöttar du ordinarie personal i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
Delta i pedagogiska aktiviteter och lek
Skapa en trygg miljö för barnen
Hjälpa till vid måltider, utevistelse och andra vardagliga rutiner
Kvalifikationer Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort och tillgång till egen bil, då flera av våra verksamheter ligger utanför centrala Boxholm
Meriterande:
Utbildad barnskötare
Erfarenhet av arbete inom förskola eller fritids
Erfarenhet av att leda eller ansvara för barngrupper, exempelvis inom idrottsverksamhet eller föreningsliv
Personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker om att arbeta med barn och som är en trygg vuxen i deras vardag. Du är flexibel, tar ansvar och har lätt för att samarbeta med andra. Du bidrar med ett positivt bemötande och hjälper till där det behövs.
För arbete inom förskola och fritidshem krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: max 10 dagar.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332305". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms Kommun
(org.nr 212000-0407)
Box 79 (visa karta
)
595 03 BOXHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn och Utbildning Kontakt
Skoladministratör
Olivia Larsson olivia.larsson@boxholm.se 070-227 87 30 Jobbnummer
10018432