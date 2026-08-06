Timvikarier till Bambis korttidshem i Bromma
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2026-08-06
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Vi söker en ny timvikarie till Bambis korttidshem i Bromma!
Vi söker dig som har erfarenhet av barn/ungdomar och unga vuxna med omfattande funktionsnedsättningar. Du bör gärna ha yrkeserfarenhet av stora fysiska funktionsnedsättningar och utvecklingssnedsättningar.
Du ska vara en lagspelare som har ett stort hjärta och som kan arbeta flexibelt och empatiskt.
Du ska vara noggrann och kunna ta stort ansvar för ditt arbete, både i grupp och individuellt. Du arbetar i ett arbetslag men stor vikt på eget ansvar samt eget initiativ och samtidigt hjälp till andra. Samarbete och laganda är av stor betydelse. Stresstålighet är av stor vikt i arbetet på korttidshemmet.
Du ska ha ett stort intresse för att vara med barn/ungdomar/unga vuxna som har speciella behov, se utvecklingen hos individen, hantera motgång och förändra dig efter behovet.
Du börvara bekant med egenvård, tugg/sväljsvårigheter, alternativ kommunikation, Låg affektivt bemötande, erfarenhet av utåtagerande/utmanande beteende samt olika hjälpmedel som ortoser, ståskal, taklyftar, korsetter och sondmat .
Husliga göromål som städning, matlagning och tvätt tillhör det vardagliga arbetet.
Du ska ha datorvana i Office, samt kunna använda dig av webben.
Vi som arbetar på korttidshemmet älskar att vara med barn och ungdomar med speciella förutsättningar och begränsningar. Vi ser till att familjers behov tillgodses i största möjliga mån. Vi tycker det är viktigt att göra det som är planerat samtidigt som vi planerar om dagen om det krävs. Vi hjälper varandra inom personalgruppen och förbättrar ständigt verksamheten genom lärande, hjälpande och nyfikenhet. Vi tycker att en helhetssyn på människan är viktig och att möjliggöra delaktighet i alla delar av livet och i sin vardag. Känner du igen dig i detta, så är du på rätt spår. Hör av dig!
Du blir del av ett härligt gäng med engagerade och lojala medarbetare och får delta på regelbundna personalmöten och utbildningar tillsammans med dina kollegor! Du får en engagerad arbetsgivare som erbjuder lång introduktion och stöd i yrkesrollen.
Låter det som du skulle kunna vara en del av vårt arbetsgäng?
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten:
Tjänsten innebär arbete kvällarcoch helger.
Arbetstider: mån - fre kl 06.30-13.30, 13.00-21.00.
Helgtider: 07.30-17.30, 09.00-20.00, 10.30-21.00.Publiceringsdatum2026-08-06Kvalifikationer
Undersköterska eller likvärdig utbildning inom omsorg, funktionsnedsättningar, eller specialpedagogik inom barn med speciella behov.
Tillträde:
Start omgående eller efter överenskommelse.
Vi kallar till intervju löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillhandahåller lång introduktion, samt utbildning i baskunskaperna kring LSS, Första Hjälpen och ergonomi under de första månaderna av anställning. Bambi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och handledning, både individuellt och i grupp.
Kollektivavtal: Fremia och Kommunal
Individuell lönesättning. Månadslön eller timlön
Du behöver ett utdrag från belastningsregistret gällande arbete inom LSS med personer under 18 år. Denna blankett hittar du här:
Barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten (polisen.se)
Läs mer om korttidshemmet på www.bambi.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bambi Ekonomisk Förening
Söder Mälarstrand 13 (visa karta
)
118 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bambi Jobbnummer
10024088