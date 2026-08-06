Fysioterapeut, Bräcke rehabmottagning Falköping
Stiftelsen Bräcke Diakoni / Sjukgymnastjobb / Falköping Visa alla sjukgymnastjobb i Falköping
2026-08-06
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Vill du arbeta på en mottagning där det är nära till patienter, kollegor och beslut? På Bräcke rehabmottagning Falköping arbetar fem fysioterapeuter och tre arbetsterapeuter tillsammans med verksamhetschef och vårdsamordnare. Vägg i vägg finns Bräcke vårdcentral Centralhälsan, vilket gör det enkelt att samverka kring patientens behov. Nu söker vi en fysioterapeut som vill bli en del av teamet. Du kan vara ny i yrket eller ha arbetat några år. Det viktiga är att du vill utvecklas, dela med dig av din kunskap och bidra till ett arbetssätt där bemötandet får ta plats.
Din roll i teamet
Hos oss arbetar du självständigt med patienter och har samtidigt kollegorna nära. Introduktionen anpassas efter din erfarenhet och som ny erbjuds du stöd av en mentor och erfarna kollegor, med utrymme att fråga och växa in i rollen. Mottagningen ingår i Vårdval Rehab och erbjuder rehabilitering på primärvårdsnivå. Du möter därför patienter med olika behov och arbetar med individuellt anpassad rehabilitering, bland annat i vårt välutrustade gym. När patientens situation kräver fler perspektiv är det enkelt att stämma av med fysioterapeuter och arbetsterapeuter i teamet eller med kollegorna på den intilliggande vårdcentralen.
Det här får du hos oss
På en mindre mottagning blir varje medarbetares kunskap betydelsefull. Här får du vara med och påverka hur vi planerar och utvecklar rehabiliteringen tillsammans. För att skapa mer tid för patientarbete och lärande stöttar vår vårdsamordnare med bland annat tidsbokning, TelQ och remissflöden, samtidigt som AI-stöd förenklar journaldokumentationen. Som stöd i din fortsatta utveckling tar vi också fram en individuell kompetensplan. Det kan till exempel handla om äldres hälsa, psykisk ohälsa, ortopedi eller något annat område som är relevant för våra patienter.
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller som blir färdig med din utbildning inom kort. Du trivs med att arbeta självständigt, men tycker också om att tänka tillsammans med andra. Du är nyfiken, tar ansvar och vill vara med och utveckla arbetet. I mötet med patienten är du lyhörd och respektfull och mån om att skapa delaktighet genom hela rehabiliteringen.
En del av Bräcke diakoni
Bräcke Rehabmottagning Falköping är en del av Bräcke diakoni, en idéburen stiftelse som vill bidra till ett mer medmänskligt samhälle. Det innebär att vårt fokus ligger på uppdraget och på de människor vi finns till för. Överskott återinvesteras i arbetet, så att vi kan utveckla våra insatser och använda resurserna där de gör mest nytta. Vårt idéburna uppdrag märks i hur vi möter människor, samarbetar och tar ansvar för att utveckla arbetet tillsammans.
Välkommen med din ansökan!
Som medarbetare på Bräcke diakoni omfattas du av kollektivavtal med tjänstepension, försäkringar och trygga villkor kring bland annat arbetstid och semester. Du får också friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per år och personalrabatt på Mösseberg Kurort i Falköping. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss: https://brackediakoni.se/jobb/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Odengatan 22 (visa karta
)
521 43 FALKÖPING Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke rehabmottagning Falköping Kontakt
Verksamhetschef
Malin Svahnstöm maln.svahnstrom@brackediakoni.se 0765400136 Jobbnummer
10024082