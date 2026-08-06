Receptionist tjänst på heltid Täby
Barona Professionals AB / Receptionistjobb / Täby Visa alla receptionistjobb i Täby
2026-08-06
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Har du fått höra från dina vänner att du har en fingertoppkänsla för service? Motiveras du av att göra det där speciella för människor du möter? Om svaret på frågorna är 'Ja' tror vi att du med stor sannolikhet är vår kunds nya Customer Experience Manager!
Barona har ett stolt samarbete med Europeiska Motor som just nu söker ytterligare en ny stjärna. I rollen receptionist på Europeiska motor kommer du få titeln Customer Experience Manager. Du kommer i din roll att upprätthålla det dagliga arbetet på Europeiska Motors anläggningar. Ett arbete som präglas av fantastiska kundmöten, samarbete och glädje! Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som Customer Experience Manager kommer du tillsammans med ditt team att äga allt som händer i bilhallen. Du är den första personen som kunderna möter och du ansvarar för att guida kunderna i hallen. Du ställer frågor för att ta reda på kundens behov för att därefter lämna över till en säljare på plats. Utöver det fysiska kundbemötandet kommer du även arbeta med mer administrativa uppgifter.
Vi har anläggningar i Rissne, Täby, Vällingby och Arlandastad. Den här rollen är primärt i Täby och man behöver ibland stötta upp på övriga anläggningar.
Förutom ditt närmaste team jobbar du nära andra avdelningar som exempelvis försäljning- leverans och serviceavdelningen.
Övriga arbetsuppgifter omfattar:
Organisera fordon i anläggningens bilpark
Upprätthålla en konstant hög visuell standard i bilhallen
Besvara anläggningens telefon
Parkeringsinventering
Inventering och inköp av kontorsmaterial
Hantera provkörningarProfil
Europeiska Motor strävar alltid efter att leverera både fysisk och digital service i världsklass. Vi ser därför att du har ett genuint intresse för service och brinner för att ge kunder en oförglömlig upplevelse vid varje besök i bilhallen. Rollen omfattar mycket eget ansvar vilket bidrar till att vi tror att du har en god förmåga att strukturera och prioritera bland dagens uppgifter. Du arbetar alltid tillsammans med kollegor, både inom din avdelning samt i nära relation till andra avdelningar.
Vi ser också att du som söker har:
B-körkort
Erfarenhet av kundbemötande serviceyrken så som butik
Erbjudande
Du kommer bli anställd av Barona på en provanställning med tillkommande förmåner via kollektivavtal. Tjänsten är en heltidsanställning och arbetstider mellan 09.00 och 18.00 och vårt lönespann för den här rollen är på 22 000 - 25 000
Rekryteringsprocessen
Rekryteringsprocessen innehåller intervjuer med både Barona och Europeiska Motor. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan nu!Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontaktaebba.andersonstahl@barona.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.
Läs mer här: http://barona.se/om-oss/
INDGEN Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167)
187 40 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Teamchef
Ebba Anderson Ståhl ebba.andersonstahl@barona.se Jobbnummer
10024076