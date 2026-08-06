Systemförvaltare och kravanalytiker
Avaron AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-08-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en nyckelroll i förvaltningen av ett koncernövergripande KIS-system, Probill, i en verksamhet inom energibranschen. Systemet används brett i organisationen, vilket gör att du arbetar nära både verksamhet och IT och behöver förstå hur olika behov hänger ihop.
Utöver systemförvaltningen bidrar du i organisationens PMO som kravanalytiker. Du hjälper till att skapa struktur, framdrift och tydlig kommunikation mellan projektets olika parter. Det här är en roll för dig som trivs i komplexa miljöer där du får kombinera systemförståelse, kravarbete och samordning över flera verksamhetsområden.
ArbetsuppgifterDu förvaltar och vidareutvecklar koncernens KIS-system Probill tillsammans med övriga systemförvaltare.
Du stöttar verksamheten i frågor som rör systemets funktion, användning och utveckling.
Du bidrar i PMO som kravanalytiker och hjälper till att samla in, strukturera och förtydliga behov.
Du samordnar aktiviteter i projekt och driver arbetet framåt i nära dialog med projektledare, leverantörer och andra intressenter.
Du tolkar funktionella och tekniska kravspecifikationer och översätter verksamhetsbehov till tekniska lösningar, och tvärtom.
Du skapar tydlighet i prioriteringar genom att skilja mellan obligatoriska krav och önskemål ur både verksamhets- och IT-perspektiv.
Du verkar för effektiv kommunikation och god samverkan, både internt och externt.
KravDu har bred erfarenhet som systemförvaltare inom energibranschen.
Du har mycket god förmåga att snabbt bygga relevanta kontaktytor i en stor organisation.
Du är van att förstå och arbeta med både funktionella och tekniska kravspecifikationer.
Du kan översätta verksamhetsbehov till teknisk lösning och förklara tekniska förutsättningar på ett tydligt sätt för verksamheten.
Du har dokumenterad förmåga att prioritera och skilja mellan obligatoriska krav och önskemål, både ur ett funktionellt och tekniskt perspektiv.
Du har god förmåga att samordna arbete i projekt och att driva framdrift tillsammans med flera intressenter.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8177698-2133385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
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553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
10024080