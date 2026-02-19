Timvikarier sökes till Noblaskolan Saltsjö-Boo
Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Timvikarier till vår förskola sökes till Noblaskolan Saltsjö-Boo
Noblaskolan Saltsjö-Boo är en för- och grundskola med höga ambitioner och språkprofil. Vi har idag cirka 900 elever i grundskolan och 100 barn på förskolan. Genom goda relationer och höga förväntningar på såväl personal som elever arbetar vi tillsammans för att nå vår vision - Engagemang, glädje och lärande i en trygg miljö. Verksamheten ligger i natursköna Tollare i Saltsjö-Boo och erbjuder en utemiljö som inbjuder till aktiv lek.
Ditt uppdrag
Vill du vara med och skapa en trygg och stimulerande miljö för barn och unga? Vi på Noblaskolan Saltsjö-Boo söker nu engagerade och ansvarstagande timvikarier till vår förskola.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som timvikarie på förskolan får du möjlighet att arbeta i en kreativ och utvecklande miljö där barnens lärande och välmående står i fokus. Under dagen på förskolan stöttar du arbetslagen och skapar positiva och trygga möten med barnen. Vi söker dig som är flexibel, kan komma in med kort varsel och snabbt svarar på telefonen när vikarier behövs.
På vår förskola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang för lärande, ett brinnande intresse för att möta förskolebarn i lustfyllda situationer och att samarbeta kollegialt. Som timvikarie är du lyhörd och vill vägleda barnen inför framtiden. Du är tydlig i ditt förhållningssätt och har en god förmåga att läsa av barnens behov.
Vi söker dig som:
Är nyfiken på att arbeta med barn och lära dig förskolans grunder
Är engagerad och ansvarstagande
Har god förmåga att samarbeta och kommunicera med både barn, vårdnadshavare och kollegor
Är kreativ och kan bidra till en stimulerande förskoleverksamhet
Har ett stort intresse för barns utveckling och lärande
• Är flexibel och kan ta snabba instruktioner
Vi erbjuder
Det är viktigt att utvecklas! Vi ställer krav på såväl våra barn som våra pedagoger och vikarier samt stöttar och utmanar varandra för att nå ännu längre. Det är också viktigt att vi har kul på jobbet och att vi alla bidrar till att höja stämningen och tar ansvar för en positiv arbetsplatskultur. Övrig information
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning sker löpande. Vid frågor kring tjänsten, kontakta:
Biträdande rektor Siri Nestius på e-post siri.nestius@noblaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Noblaskolan Jobbnummer
9752606