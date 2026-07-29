Elmontör / kablagemontör till industriverksamhet i Västerås
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Västerås Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Västerås
2026-07-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Vi söker nu flera elmontörer/ställverksmontörer till en väletablerad industriverksamhet i Västerås som arbetar med tillverkning och montering av elkraftslösningar och ställverk till välkända kunder inom svensk industri.
Här erbjuds du en långsiktig möjlighet i en modern produktionsmiljö där kvalitet, samarbete och tekniskt kunnande står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och god sammanhållning.
Arbetet är förlagt till dagtid med viss möjlighet till flex.
Vad innebär rollen
I rollen arbetar du med montering och uppbyggnad av ställverk och andra elkraftslösningar utifrån ritningar, elscheman och tydliga arbetsinstruktioner.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Montering av metallramar och kapslingar
• Dragning och koppling av elkablage
• Installation av elektriska komponenter och styrutrustning
• Ritningsläsning och arbete efter elscheman
• Kvalitetskontroller och färdigställande av produkter
Arbetet kräver noggrannhet, struktur och ett tekniskt intresse då många moment består av detaljerad montering och kopplingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av elmontage, industrimontage, kablagemontör eller liknande tekniskt arbete. Du trivs i en praktisk roll där kvalitet och samarbete är viktiga delar av vardagen.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av elmontage, ställverk, elskåp eller industrimontering
• Förmåga att läsa ritningar och elscheman
• God vana av handverktyg och tekniskt montage
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har utbildning inom el, automation eller industri.
Som person är du:
• Noggrann och ansvarstagande
• Samarbetsvillig och prestigelös
• Driven och lösningsorienterad
• Trygg i att ta hjälp och stötta kollegor när det behövs
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Anställningen
Tjänsten inleds som en konsultanställning, men för rätt person finns mycket goda möjligheter till en långsiktig lösning och fast anställning hos kundföretaget.
För rätt kandidat finns även goda utvecklingsmöjligheter på sikt, exempelvis mot större tekniskt ansvar och arbete ute på site hos kund.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!Om företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen – där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag – för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag – du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt – då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Slottsgatan 27 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Kontakt
Tobias Özer tobias.ozer@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
10015575