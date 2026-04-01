Timvikarier sökes till äldreomsorgen
2026-04-01
Söker du ett flexibelt, relationsskapande och ansvarsfullt arbete? Då ska du läsa vidare för att vi på Bemanningsenheterna i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen söker nya vikarier till våra enheter!
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har fyra bemanningsenheter som ansvarar för olika geografiska områden: Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Som timvikarie på en av våra bemanningsenheter får du möjlighet till arbete med viss rörlighet och variation på både kortare och längre uppdrag. Vi erbjuder timvikariat inom vård- och omsorgsboende, korttidsboende, hemtjänst och natt- och larmenheterna.
Ditt uppdrag innebär att hjälpa till med allt det som den äldre inte klarar av själv i vardagen. För oss är det viktigt att ha ett gott och respektfullt bemötande, där vi tillsammans arbetar för att ge den äldre ett meningsfullt liv.
Vi erbjuder dig ett arbete där du bidrar till de äldres välmående och livsglädje. Att arbeta inom äldreomsorg innebär att ge god omvårdnad och social omsorg till de äldre. I ditt arbete ingår bland annat praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider och aktiviteter, tvätt och städning med mera. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska.
Du väljer själv vilka dagar du vill vara tillgänglig för arbete genom att lägga in det i vårt bokningssystem. Du blir sedan inbokad på arbetspass utifrån verksamheternas behov. Vi söker dig som vill ha ett utvecklande extrajobb, där du får möjlighet att göra skillnad!
För att arbeta hos oss behöver du ha relevant erfarenhet och/eller utbildning inom vård och omsorg. Du tycker om att arbeta med människor och sätter individen i fokus. För att arbeta hos oss krävs att du har fyllt 18 år i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2023:2, kap. 8)
Som timvikarie hos oss är det viktigt att du tar initiativ och kan arbeta självständigt. Du är flexibel med dina arbetstider och i ditt arbete. Du kan inte ha mer än en aktiv anställning i Göteborgs Stad i taget.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och utgår från allas lika värde. Du har en öppen och positiv attityd då du har omsorgstagarens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har lätt för att arbeta tillsammans med andra och tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med omsorgstagarnas bästa i fokus.
För att kunna genomföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt med fokus på individens behov och önskemål krävs det att du har god kunskap i svenska språket i både tal och skrift. Vi vill gärna att du uppvisar betyg i svenska. I arbetet ingår det att dokumentera. För att arbeta inom hemtjänsten krävs det på flera enheter att du har körkort samt körvana och/eller cykelvana. Om du kan teckenspråk skriv gärna det i din ansökan.
För att säkerställa hög kvalitet i vår vård och omsorg ser vi gärna att du som inte har vårdutbildning har de nödvändiga förkunskaperna så du kan vidareutbilda dig till vårdbiträde eller undersköterska genom vuxenutbildning. Vi kommer att prioritera kandidater som har de förkunskaper som krävs.
För att kunna arbeta som timvikarie behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Belastningsregistret måste uppvisas personligt och oöppnat. Du beställer utdraget själv från polisens hemsida här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Välkommen till ett intressant arbete där du ger och får oändligt mycket tillbaka. Var med och skapa världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
Vi jobbar med löpande rekrytering, när du söker denna tjänst förutsätter vi att du kan komma ut i arbete inom den närmsta månaden.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
411 10 GÖTEBORG
Göteborg Kontakt
Bemanningsenheten Sydväst bemanningsenheten.sydvast@aldrevardomsorg.goteborg.se
