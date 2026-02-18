Timvikarier & Sommarvikarier till Imeras gruppboenden
2026-02-18
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
, Heby
, Uppsala
Imera AB söker timvikarier och semestervikarier till vårt LSS-gruppboende Motala. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor med komplexa behov.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
• Stödja brukare i vardagen enligt individuella behov och genomförandeplaner.
• Skapa en trygg och respektfull miljö.
• Hantera utmanande situationer med lugn och professionalism.
• Dokumentera enligt gällande rutiner.
• Arbetet kan inkludera sovande jour.
Om dig:
Vi söker dig som har relevant utbildning, exempelvis från Vård- och omsorgsprogrammet eller YH-utbildning inom socialpedagogik, psykiatri eller liknande. Du har mycket god svenska i tal och skrift samt B-körkort (krav).
Det är ett krav att du har erfarenhet från vård och omsorg, LSS eller psykiatri.
Du är lugn, stabil, professionell och kan hantera stress och konfliktsituationer. Du har god fysisk och psykisk uthållighet.
Vi erbjuder:
• Introduktion och stöd från erfarna kollegor.
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad.
• Vikariat vid behov (timlön) enligt LAS
• Kollektivavtal för trygga villkor.
Arbetsplatser:
• Uppsala
• Morgongåva
• Motala
Arbetstider: kväll, helg och sovande jour.Så ansöker du
Skicka din ansökan till: rekrytering@imera.se
. Utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret för HVB enligt Imeras policy krävs innan anställning.
Urval sker löpande.
Om Imera AB:
Imera AB bedriver LSS-boenden, daglig verksamhet och personlig assistans i Uppsala med omnejd och expanderar även till andra orter. Vi arbetar för hög kvalitet, trygghet och individens bästa möjliga livskvalitet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: rekrytering@imera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie-Semestervikarie". Arbetsgivare Imera AB
(org.nr 556523-3284) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Johan Helander Holmberg rektytering@imera.se Jobbnummer
9751014