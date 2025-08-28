Timvikarier Mälardalens Behandlingscentrum
Serigmo Care Mälardalen AB / Behandlingsassistentjobb / Hallstahammar Visa alla behandlingsassistentjobb i Hallstahammar
2025-08-28
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Serigmo Care Mälardalen AB i Hallstahammar
, Mark
eller i hela Sverige
Serigmo Care är ett omsorgsbolag som bl.a. erbjuder tjänster inom HVB, Korttidsboende, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med olika former av beroendeproblematik. Många av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Vi arbetar även med förändring av kriminella tankemönster och beteenden.
Inom koncernen finns även LSS-verksamheter.
Våra verksamheter är geografiskt belägna i Mälardalen, Storstockholm, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.
Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden:
Lyhördhet, Engagemang, Delaktighet och Omtanke.
Vi söker erfarna och engagerade vikarier.
Vi söker nu erfarna och engagerade behandlingsassistenter till Mälardalens Behandlingscentrum som ligger i Hallstahammar. Verksamheten är tillståndspliktig och har 21 platser för vuxna män och kvinnor i åldern 18-65 år med missbruks-/och beroendeproblematik. Många av våra klienter har också behov av att arbeta med kriminella tankemönster och beteenden.
Vi söker dig som är behandlingsassistent, socialpedagog, behandlingspedagog eller har annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av behandlingsarbete och har en eller fler vidareutbildningar t.ex: ÅP, MI, CRA, KSL eller annan lämplig utbildning/kurs. Du är väl insatt i ett arbetssätt som utgår från KBT vilket är den metod vi tillämpar. Du sätter klienten i fokus och har ett lågaffektivt bemötande.
Som behandlingsassistent arbetar du med dokumentation, genomför provtagning och har kontakt med uppdragsgivare vb.
Arbetstiden är varierad och kan vara dag, kväll, natt, helg.
För tjänsten krävs att du har B-körkort.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med både utmanande och utvecklande arbetsuppgifter.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper, som gör att du kan skapa ett bra samarbetsklimat samt viljan att inspirera och utveckla. Du känner även ett stort engagemang för våra klienter. Du är stresstålig och ansvarsfull och ser möjligheter istället för problem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Via mail
E-post: mariell.fransson@serigmocare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie MBC". Arbetsgivare Serigmo Care Mälardalen AB
(org.nr 556430-2296)
Rallstavägen 48 (visa karta
)
734 31 HALLSTAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mälardalens Behandlingscentrum AB Kontakt
Mariell Fransson mariell.fransson@serigmocare.se 0769473802 Jobbnummer
9480080