Timvikarier inom vård och omsorg
2025-10-15
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
- Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor i behov av stöd och som vill vara med och göra skillnad.
Vännäs kommun erbjuder en arbetsplats där du är delaktig i ett meningsfullt arbete. Du kommer att få ett arbete som är omväxlande, utvecklande och lärorikt.
Du kan arbeta inom äldreomsorg eller funktions stöd. Arbetet är förlagt under dag, kväll, helg och natt.
Att arbeta inom äldreomsorg innebär ett självständigt arbete med äldre personer som behöver stöd i vardagen. Vi söker dig som vill stödja äldre personer i det egna hemmet eller på ett omsorgs boende. De äldres integritet, trygghet och välbefinnande kommer att vara fokus i ditt arbete.
Arbete inom funktions stöd innebär att arbeta med personer som har en funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen, antingen i det egna hemmet (personlig assistans) eller på gruppbostad. Arbetets fokus är att ge brukarna möjlighet att leva ett självständigt liv.Dina arbetsuppgifter
Vanliga arbetsuppgifter är stöd/hjälp med
- På - och avklädning
- Personlig hygien och personlig omvårdnad
- Måltider
- Ge läkemedelKvalifikationer
För att arbeta inom vård och omsorg behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket. Det krävs kunskaper i både tal och skrift för att kunna utföra vård dokumentation, ta emot medicin delegering samt kommunicera med brukare.
Meriterande om du har
- studerat eller studerar på vård- och omsorgsprogrammet, alternativt att du har annan utbildning med inriktning omsorg eller socialt arbete
- arbetslivserfarenhet inom stöd och omsorg.
Din personliga lämplighet är viktig och vi vill att du är ansvarsfull, pålitlig och lyhörd. Det är mycket viktigt att du har ett respektfullt bemötande gentemot vårdtagare och att du tar hänsyn till deras individuella behov och önskemål.
Utdrag ur belastningsregistret
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens
belastningsregister uppvisas.
Blanketten eller e-tjänsten "kontrollera egna uppgifter" hittar du på polisens hemsida eller via denna länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/Anställningsvillkor
Du ska ha fyllt 18 år.
Till vissa av våra verksamheter krävs körkort.
Observera att vi tar emot ansökningar endast via vårt rekryteringssystem, inga ansökningar via andra kanaler kommer att hanteras.
Tillsättning sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
