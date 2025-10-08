Timvikarier inom hemtjänsten
Askersunds kommun, Socialförvaltning / Undersköterskejobb / Askersund Visa alla undersköterskejobb i Askersund
2025-10-08
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Askersunds kommun, Socialförvaltning i Askersund
Välkommen till oss i Askersund!
Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.
Hemtjänsten i Askersunds kommun består av 6 arbetsgrupper, tre stadsgrupper, två bilgrupper och en nattpatrull.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Som undersköterska eller vårdbiträde inom hemtjänsten arbetar du med människor som är i behov av vård och omsorg i sina egna hem. Arbetsuppgifterna hos oss är varierande. Du arbetar med att ge stöd och service utifrån brukarens individuella behov, resurser och möjligheter samt ansvarar för att personen får en god omvårdnad.
Du tillhör ett team med olika yrkesprofessioner där vi arbetar med individens behov i centrum, utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och stärka våra brukares förmågor. Detta gör vi genom ett tvärprofessionellt arbete tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.Dina arbetsuppgifter
* Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov.
* Arbeta självständigt och ta ansvar i ditt uppdrag utifrån din profession
* Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem.
* Samverka i arbetsgruppen och tillsammans med övriga professioner
* Arbeta utifrån ett rehabiliterande och personcentrerat förhållningssätt och ta vara på brukarens egna förmågor
* Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt ordination eller instruktion och utifrån delegering såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och engagerad undersköterska eller vårdbiträde med driv och framåtanda som vill vara med och ge brukarna en trygg vardag.
• Du ska vara 18 år eller äldre och gärna ha relevant utbildning.
• Du ska ha ett genuint intresse för att arbeta med människor, att göra skillnad för brukarna är något som ska vara viktigt för dig.
• Du är lyhörd och har ett gott bemötande både avseende brukarna, närstående samt övrig personal.
• Du har en vilja att lära nytt, tar ansvar och har en förmåga att snabbt kunna ställa om vid förändringar i verksamheten.
• Du behöver behärska det svenska språket, skriftligt och muntligt, då svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen. Många av dina arbetsuppgifter handlar om att kunna ta emot instruktioner och föra information vidare på ett korrekt och tydligt sätt. Du kommer att få samarbeta och kommunicera med människor med olika språkliga bakgrund och du förväntas bidra med din erfarenhet och din kompetens på ett positivt samt konstruktivt sätt.
• Du bör ha god datavana.
• Vi lägger stor vikt vid att du har förmåga att arbeta i team och att du har ett gott bemötande mot brukare, närstående, arbetskamrater, andra yrkesprofessioner och arbetsledning.
• Arbetet kan delvis upplevas både fysisk och psykiskt påfrestande, vilket gör att arbetet kräver god grundfysik och i övrigt god hälsa.
Ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp av den som erbjuds anställning hos oss. Detta kan du beställa från Polisens hemsida och det är "Kontrollera egna uppgifter" som ska visas upp.
Just nu söker vi framförallt timvikarier som har B-körkort.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TiMHTJ2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds kommun
(org.nr 212000-1983) Arbetsplats
Askersunds kommun, Socialförvaltning Kontakt
Bemanningsplanerare Socialförvaltningen
Jessica König bemanningsplaneringen@askersund.se 0583-811 40 Jobbnummer
9546687