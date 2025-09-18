Timvikarier Fridtunaskolan
Linköpings kommun / Barnskötarjobb / Linköping Visa alla barnskötarjobb i Linköping
2025-09-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier som vill bli en del i vår kreativa och dynamiska verksamhet och som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för lärande. Som timvikarie arbetar du som lärare, lärare i fritidshem eller resurs i klass och/eller i fritidshem när ordinarie personal är frånvarande. Som resurs arbetar du i skola och/eller i fritidshemmets verksamhet som stöd till grupp eller elev.
Du kommer att ingå i verksamhetens team som ansvarar för att utveckla undervisningen och verksamheten genom kollegial samverkan. Genom god förtrogenhet med skolans styrdokument och genom ett tydligt ledarskap verkar du för god måluppfyllelse hos alla elever. Du följer elevernas hela skoldag och samarbetar med kollegor, vårdnadshavare och elever. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Fridtunaskolan ligger vid Ebbepark i centrala Linköping med närhet till en fantastisk utemiljö i Vallaskogen. Vår skola består av en ny byggnad och resten är nyrenoverat. Skolan ligger på gångavstånd till bibliotek, teater, simhall och konserthus. Här går omkring 580 elever från förskoleklass till årskurs 6. Fridtunaskolan kännetecknas av trygghet, respekt och ömsesidigt förtroende. Vi arbetar för en god studiero med engagerad och motiverad personal. Detta gäller även i högsta grad föräldrarna som visar ett stort engagemang för sina barns utbildning.
På Fridtunaskolan förbereder vi våra elever för framtiden genom att skapa de bästa förutsättningarna för ett aktivt lärande. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas. Vår personal är välutbildad och har bred ämneskompetens, och vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för att säkerställa att undervisningen alltid håller högsta kvalitet. Vår undervisning har en tydlig struktur men också en flexibilitet som utmanar eleverna på rätt nivå. Vår målsättning är alltid att lärandet ska kännas meningsfullt och utvecklande. Vår undervisning är varierad och vi arbetar fokuserat med att arbeta efter de mest framgångsrika undervisningsstrategierna. Vi har ett tydligt lärarledarskap i klassrummet och på fritids. Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga förväntningar går hand i hand med egen utveckling och ansvar.
Du som söker
För att du ska kunna arbeta som vikarie hos oss behöver du ha en gymnasieexamen eller pågående studier med pedagogisk inriktning ex. barnskötare/elevassistent via en vuxenutbildning/gymnasium, samt vara minst 18 år. Det är meriterande om du har relevant utbildning som grundskollärare, lärare i fritidshem eller barnskötare, eller pågående studier till grundskollärare, barnskötare eller lärare i fritidshem. Det är krav på att du har har arbetat/haft praktik på förskola eller skola. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på fritids eller har erfarenhet av annat arbete med barn/unga. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete inom inom idrott, slöjd eller musik.
Vidare är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som vikarie agerar du god ledare, du motiverar, skapar engagemang och delaktighet. Du har förmågan att anpassa ditt sätt att förmedla budskap utifrån allas olika förutsättningar. Du inser vikten av att skapa relationer och att samarbeta med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. I rollen som vikarie är det även viktigt att du som person är noggrann, tar initiativ och ansvar i aktiviteter och uppgifter i vår verksamhet. Eftersom du bokas efter verksamhetens behov innebär det att den ena dagen sällan är den andra lik och du behöver därför vara flexibel. Du har lätt för att anpassa dig till nya verksamheter/arbetsmiljöer och gruppkonstellationer.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Timvikarie
Sysselsättningsgrad: Vid behov
Antal lediga befattningar: 4
Ref. nr: 15882
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Rektor
Gudrun Werner Gudrun.Werner@linkoping.se 013-206921 Jobbnummer
9514481