Timvikarier Degeberga

Optimal Assistans I Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad
2026-02-03


Optimal Assistans i Gbg AB: ett privat alternativ för Dig som brukare och assistent som funnits sedan 2005. Här ser vi inte till standardlösningar utan utgår från brukarens möjligheter och önskemål.
Kollektivavtal med FREMIA-kommunal

www.optimalassistans.org

Timvikarie Degeberga
Tider är: Dag, kväll, natt ( del med väntetid) och helger.
Vår kund ser helst kvinnliga sökande
Körkort ett måste då kund bor strax utanför Degerberga
Vi rekryterar löpande, både företag, kund läser ansökan!
Kollektivavtal och bra försäkringsvillkor finns

• Erfarenhet av yrket meriterat*



Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: jobb@optimalassistans.org

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarier i Degeberga".

Arbetsgivare
Optimal Assistans i Göteborg AB (org.nr 556674-6763), http://www.optimalassistans.org
297 31  DEGEBERGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Optimal Assistans

Jobbnummer
9719502

