Timvikarier Degeberga

Optimal Assistans I Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad
2026-02-03
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Tomelilla
, Växjö
, Varberg
, Borgholm
Optimal Assistans i Gbg AB: ett privat alternativ för Dig som brukare och assistent som funnits sedan 2005. Här ser vi inte till standardlösningar utan utgår från brukarens möjligheter och önskemål.
Kollektivavtal med FREMIA-kommunal
Timvikarie Degeberga
Tider är: Dag, kväll, natt ( del med väntetid) och helger.
Vår kund ser helst kvinnliga sökande
Körkort ett måste då kund bor strax utanför Degerberga
Vi rekryterar löpande, både företag, kund läser ansökan!
Kollektivavtal och bra försäkringsvillkor finns
• Erfarenhet av yrket meriterat*
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
556674-6763, http://www.optimalassistans.org
297 31 DEGEBERGA Körkort
