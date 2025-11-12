Timvikarier: Badvärdar
2025-11-12
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Styrning och stöd Gävle har ansvaret för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå nära politiken. Våra medarbetare jobbar med helheten och samordnar arbetet som är gemensamt för alla sektorer inom Gävle kommun.
Tillsammans gör vi Gävle hållbart och utvecklande!
Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
I rollen som badvärd ansvarar du för att ge god service till våra gäster genom att övervaka säkerheten och sköta om badhusområdet. Arbetet är fysiskt krävande, då du vistas i en miljö som är varm, fuktig och har höga ljudnivåer. En viktig del av uppdraget är att hålla anläggningen ren och välskött.
Vi strävar efter att erbjuda en hel, ren och hygienisk anläggning och vårt arbetssätt speglar detta mål. Vi som arbetar på enheten Bad brinner för att möta människor och leverera service av högsta kvalitet. Det är något vi hoppas att även du trivs med och har en naturlig fallenhet för.
För oss är samarbete mellan kollegor en självklarhet. Vi uppmuntrar och stöttar varandra för att skapa en positiv och trivsam arbetsmiljö.
Enheten Bad består av tre badhus: Fjärran Höjderbadet, Lillhagsbadet och Valbobadet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har mycket goda simkunskaper och har avslutat en gymnasieutbildning. Du behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som badvärd eller badvakt, samt om du har utbildning i hjärt- och lungräddning, första hjälpen och/eller livräddning.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du lyssnar aktivt, visar empati och respekt, och har ett prestigelöst förhållningssätt i syfte att nå gemensamma mål.
Du inger förtroende och skapar tillit. Du har en lugn och stabil framtoning.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du ser möjligheter i förändringar och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt vid behov.
Eftersom arbetet som badvärd ställer höga krav på service och bemötande, ser vi det som meriterande om du har tidigare erfarenhet från ett serviceyrke.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att bli inbjuden till en gruppintervju. Vid ytterligare steg i processen ingår även simprov och livräddningstest.
För att bli aktuell för tjänsten krävs att du kan uppvisa ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister för arbete med barn och unga. Det behöver inte bifogas i ansökan.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
