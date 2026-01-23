Timvikarie till simhallen
2026-01-23
Kultur och fritidsförvaltningen ger Nässjö kommun det lilla extra. Här arbetar man för att kommuninvånaren, turisten och andra aktörer får upplevelser utöver det vanliga. Genom Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuds det ett rikt konst- och kulturliv, bibliotek, badplatser och friluftsområden fyllda med aktiviteter, sport- och simhallar, fritidsgårdar med fritidsaktiviteter, blomstrande föreningsliv och mycket mer. Nässjö simhall är en del av enhet fritid som är en del av kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen består av tre enheter, kultur, ungdom och fritid. Inom förvaltningen jobbar experter inom bibliotek, konst, evenemang, ungdomsfrågor, isar, simhallar, hälsa och mycket mer.
Vill du vara med och inspirera barn till trygghet och glädje i vatten? I vår simhall får du ett arbete där du verkligen gör skillnad - varje dag. Vi söker nu en engagerad timvikarie som vill arbeta dagtid och bli en viktig del av vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som timvikarie kommer du främst att arbeta i vår skolsimverksamhet där du leder eller assisterar undervisning för elevgrupper. Du kommer att hjälpa barn att utveckla vattenvana, arbeta med teknikinlärning i bröst och ryggsim samt lära ut livräddning. Arbetet kräver att du är trygg i rollen som instruktör och kan anpassa din kommunikation efter olika elevers behov och förutsättningar.
Utöver simundervisningen ingår det även arbetsuppgifter som bidrar till en välfungerande anläggning. Du kommer att arbeta med städ av simhallens ytor för att skapa en ren och trivsam miljö, samt med enklare receptionsarbete där du möter besökare och hjälper dem med frågor. Rollen omfattar även viss badbevakning, vilket ställer krav på uppmärksamhet, ansvarstagande och förmåga att agera snabbt om något skulle inträffa.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att leda eller assistera simskola, gärna med skolgrupper. Du bör känna dig bekväm med att undervisa i bröstsim, livräddningsryggsim och grundläggande vattenvana. För att ta dig an rollen som badbevakare behöver du ha utbildning inom livräddning, och du bör känna dig trygg i att hantera situationer som kan uppstå i bassängmiljö.
Du behöver vara över 18 år, ansvarstagande och trygg i dig själv. Du tycker om att arbeta med barn och trivs i en miljö där du får kombinera service, undervisning och säkerhetsarbete.
